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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

تبریک قالیباف به مناسبت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال

تبریک قالیباف به مناسبت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال

رئیس مجلس در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا، قهرمانی تیم ملی آن کشور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا با تبریک قهرمانی تیم ملی آن کشور در رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تاکید کرد: دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگی های آن ملت فهیم و محترم است.

در این پیام آمده است؛

قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک می گویم.

دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگی های آن ملت فهیم و محترم است.

این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نه تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملت‌های مستقل و عدالت‌خواه جهان را شاد کرد. با آرزوی موفقیت بیشتر برای آن کشور و مردم عزیز و محترم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6893455
زهرا علیدادی

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