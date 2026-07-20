به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه۵، با اشاره به اجرای پروژه دوربرگردان کاشانی–شقایق گفت: این دوربرگردان با هدف تسهیل تردد در مسیر واگرد شرق به شرق در دست احداث است و اجرای یکهزار و ۲۰۰ متر جدول و نهرسازی و یکهزار و ۵۰۰ مترمربع کفپوش در آن در حال انجام است.
پوریافر افزود: جابهجایی تأسیسات شهری این پروژه نیز با هماهنگی دستگاههای مربوطه و با دقت در حال پیگیری است تا عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و مسیر برای بهرهبرداری شهروندان آماده شود.
شهردار منطقه ۵ همچنین درباره پروژه دوربرگردان کاشانی–بهنام گفت: این پروژه با هدف بهبود تردد در مسیر واگرد غرب به غرب و کاهش بار ترافیکی این محور در حال اجراست و عملیات احداث دو هزار متر جدول و یکهزار و ۵۰۰ مترمربع کفپوش در آن با سرعت پیش میرود.
پوریافر تأکید کرد: بهرهبرداری از این دو دوربرگردان نقش مؤثری در کاهش مسیرهای اضافی، روانسازی جریان ترافیک و افزایش ایمنی تردد در بلوار آیتالله کاشانی خواهد داشت.
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