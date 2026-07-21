آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع از اراضی ملی در حریم منطقه ۵ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ با اشاره به اجرای عملیات رفع تصرف در محور جاده قدیم امامزاده داوود(ع) گفت: در راستای حفظ اراضی ملی، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دفاع از حقوق عمومی شهروندان، ۱۲ هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در حریم منطقه ۵ با اجرای دستور قضایی آزادسازی و به حق عمومی بازگردانده شد.

شهردار منطقه ۵ افزود: در جریان این عملیات، اراضی موردنظر از تصرفات و مستحدثات غیرمجاز پاک‌سازی و زمینه برای حفاظت اصولی و قانونی از این محدوده فراهم شد. آزادسازی این اراضی، اقدامی مؤثر در جلوگیری از سودجویی، حفظ سرمایه‌های ملی و صیانت از منافع بلندمدت شهروندان است.

پوریافر با تأکید بر اینکه حریم شهر متعلق به همه مردم است، ادامه داد: هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی، به معنای تضییع حقوق عمومی و وارد شدن آسیب به آینده شهر است؛ ازاین‌رو مدیریت شهری منطقه ۵ با جدیت، در چارچوب قانون و با همکاری مراجع قضایی و اجرایی، از حریم شهر حفاظت خواهد کرد.

وی افزود: این عملیات در اجرای دستور صادره از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و نیروهای اداره حریم شهرداری منطقه ۵ انجام شد.

وی ادامه داد: تعامل و هماهنگی میان دستگاه قضایی، وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بازگرداندن اراضی ملی به مردم دارد.

شهردار منطقه ۵ تأکید کرد: روند شناسایی، پیشگیری و مقابله با تصرفات غیرمجاز در حریم منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد منافع عمومی شهروندان بر اثر سودجویی و تخلف نادیده گرفته شود.