زارع: عوامل نزاع دسته ‌جمعی در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دستهجمعی در خیابان فروردین یزد که با استفاده از سلاح سرد صورت گرفته بود، موضوع بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات اولیه کارآگاهان نشان داد که یکی از طرفین درگیری بر اثر اصابت چاقو و شدت جراحات وارده، در حال حاضر در کما به سر میبرد.
سرهنگ زارع ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتهای هدفمند، موفق به دستگیری سه نفر از عوامل اصلی این درگیری شدند.
وی ادامه داد: متهمان پس از اعتراف به جرم خود و سیر مراحل قانونی، با دستور مقام قضایی راهی زندان مرکزی یزد شدند.
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