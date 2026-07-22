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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

زارع: عوامل نزاع دسته ‌جمعی در یزد دستگیر شدند

زارع: عوامل نزاع دسته ‌جمعی در یزد دستگیر شدند

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری عاملان نزاع و درگیری با سلاح سرد در خیابان فروردین شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در خیابان فروردین یزد که با استفاده از سلاح سرد صورت گرفته بود، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه کارآگاهان نشان داد که یکی از طرفین درگیری بر اثر اصابت چاقو و شدت جراحات وارده، در حال حاضر در کما به سر می‌برد.

سرهنگ زارع ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیات‌های هدفمند، موفق به دستگیری سه نفر از عوامل اصلی این درگیری شدند.

وی ادامه داد: متهمان پس از اعتراف به جرم خود و سیر مراحل قانونی، با دستور مقام قضایی راهی زندان مرکزی یزد شدند.

کد مطلب 6895601

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