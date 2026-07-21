به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر سه شنبه در نخستین نشست هماندیشی راهبردی «برترینهای تولید و ترویج» با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، اظهار کرد: بخش کشاورزی در این مدت همزمان با اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی، افزایش چشمگیر هزینههای تولید، پیامدهای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، نوسانات اقتصادی، محدودیتهای تجاری و خشکسالیهای پیاپی مواجه بود، اما تولیدکنندگان با همت و مسئولیتپذیری خود اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور دچار وقفه شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته یکی از سختترین سالها برای فعالان بخش کشاورزی بود، افزود: در برخی زیربخشها هزینههای تولید تا پنج برابر افزایش یافت و رشد هزینههای نهادهها، دستمزد نیروی کار، حملونقل، سوخت و نگهداری ماشینآلات فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد، اما با وجود این مشکلات، کشاورزان و بهرهبرداران با تلاش مثالزدنی، تولید را حفظ کردند.
شفیعی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در حمایت از تولیدکنندگان، تصریح کرد: با وجود پیشبینی اختصاص۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای جبران خسارات ناشی از نوسانات ارزی و حمایت از بخش تولید، همکاری لازم از سوی بانکها صورت نگرفت و سهم بخش کشاورزی از منابع داخلی بانکها نیز از سهم مصوب۱۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافت که این موضوع، تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیتهای صادراتی ناشی از شرایط منطقهای و جنگ در برخی کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس، اظهار داشت: با وجود تمامی این موانع، بخش کشاورزی استان با مدیریت مناسب و تلاش شبانهروزی تولیدکنندگان، هیچگاه متوقف نشد و بازار کالاهای اساسی با کمبود مواجه نگردید عملکرد مجموعه جهادشاورزی و تولیدکنندگان در تأمین نیازهای غذایی مردم در دوران بحران، کارنامهای موفق و قابل دفاع است.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تولیدکنندگان موفق برای ارتقای سطح دانش فنی سایر بهرهبرداران گفت: یکی از اهداف برگزاری نشست «برترینهای تولید و ترویج»، شناسایی، معرفی و انتقال تجربیات ارزشمند تولیدکنندگان موفق به سایر کشاورزان است. امروز نمونههای موفقی در استان وجود دارند که با استفاده از دانش روز، مدیریت صحیح و فناوریهای نوین، رکوردهای کمنظیری در تولید به ثبت رساندهاند.
شفیعی افزود: دستیابی به عملکرد۱۷۲ تن در هکتار در تولید سیب نمونهای از این موفقیتهاست که باید از طریق نظام ترویج، آموزش و تبادل تجربه در اختیار سایر باغداران قرار گیرد تا زمینه افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و ارتقای درآمد کشاورزان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای ساختاری بخش کشاورزی از جمله تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آبی و خرد بودن اراضی کشاورزی در کشور و استان نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته، بر لزوم توسعه کشاورزی دانشبنیان، استفاده از فناوریهای نوین و تقویت نظام آموزش و ترویج تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین خطاب به گندمکاران استان گفت: پیگیری پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران با جدیت در دستور کار قرار دارد و از کشاورزان عزیز درخواست میکنیم تا زمان واریز مطالبات، از فروش محصول خود به واسطهها با قیمتهای پایین برای تأمین نقدینگی خودداری کنند؛ چرا که حفظ ارزش واقعی محصول، به سود تولیدکنندگان و پایداری تولید در کشور خواهد بود.
شفیعی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مرهون تلاش تولیدکنندگان بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: حمایت مؤثر از کشاورزان، تقویت سرمایهگذاری در بخش تولید، توسعه آموزشهای کاربردی و انتقال تجربیات موفق، از مهمترین راهبردهای سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برای افزایش بهرهوری، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی استان و کشور است.
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