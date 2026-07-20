  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

توسعه گردشگری هوشمند در نوشهر نیازمند تقویت زیرساخت‌ها است

توسعه گردشگری هوشمند در نوشهر نیازمند تقویت زیرساخت‌ها است

نوشهر- فرماندار نوشهر با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این شهرستان گفت: توسعه گردشگری هوشمند مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای توسعه گردشگری هوشمند شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان اظهار کرد: نوشهر به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از قطب‌های مهم گردشگری مازندران به شمار می‌رود و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از مهم‌ترین الزامات رونق این بخش دانست و افزود: ارتقای شبکه حمل‌ونقل، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه خدمات هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کیفیت خدمات گردشگری را افزایش داده و رضایت گردشگران را به دنبال داشته باشد.

فرماندار نوشهر با اشاره به برخورداری این شهرستان از جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق طبیعی بکر، گفت: ظرفیت کم‌نظیر اتصال جنگل به دریا، نوشهر را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل کرده است و باید از این مزیت در مسیر توسعه پایدار استفاده شود.

جهانشاهی همچنین بر ضرورت معرفی و ساماندهی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده از جمله دریاچه ارواح تأکید کرد و اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات استاندارد، این مناطق می‌توانند سهم قابل توجهی در جذب گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشند.

در پایان این نشست، حاضران راهکارهای توسعه گردشگری هوشمند، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را بررسی کردند و بر تدوین برنامه عملیاتی و تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه گردشگری هوشمند در نوشهر تأکید شد.

کد مطلب 6893536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها