به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای توسعه گردشگری هوشمند شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان اظهار کرد: نوشهر به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از قطب‌های مهم گردشگری مازندران به شمار می‌رود و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از مهم‌ترین الزامات رونق این بخش دانست و افزود: ارتقای شبکه حمل‌ونقل، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه خدمات هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کیفیت خدمات گردشگری را افزایش داده و رضایت گردشگران را به دنبال داشته باشد.

فرماندار نوشهر با اشاره به برخورداری این شهرستان از جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق طبیعی بکر، گفت: ظرفیت کم‌نظیر اتصال جنگل به دریا، نوشهر را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل کرده است و باید از این مزیت در مسیر توسعه پایدار استفاده شود.

جهانشاهی همچنین بر ضرورت معرفی و ساماندهی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده از جمله دریاچه ارواح تأکید کرد و اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات استاندارد، این مناطق می‌توانند سهم قابل توجهی در جذب گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشند.

در پایان این نشست، حاضران راهکارهای توسعه گردشگری هوشمند، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را بررسی کردند و بر تدوین برنامه عملیاتی و تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه گردشگری هوشمند در نوشهر تأکید شد.