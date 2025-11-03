روز ملی مازندران نمادی از همدلی؛ ثبت جهانی کندلوس رویداد بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن روز ملی مازندران و قدردانی از برگزارکنندگان نشستهای فرهنگی مرتبط، اظهار کرد: این روز فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان است و متعلق به همه مردم مازندران و کشور به شمار میآید.
وی با تقدیر از تلاشها در برگزاری نشستهای مقدماتی گفت: تاکنون سه نشست با محوریت بررسی برنامههای روز ملی مازندران و استفاده از ظرفیتهای مردمی و دانشگاهی برگزار شده است.
به گفته او، تأکید مجموعه فرمانداری بر مردمی بودن این حرکت و مشارکت همگانی در اجرای آن است.
جهانشاهی ادامه داد: در دیدار با حضرت آیتالله لائینی در ساری نیز موضوع روز ملی مازندران و نمادهای فرهنگی مرتبط مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانهای استانی برای هماهنگی برنامهها تشکیل شود.
وی از خبرنگاران و فعالان فرهنگی دعوت کرد تا در این رویداد حضور یابند و در معرفی ظرفیتهای بومی منطقه نقشآفرینی کنند.
فرماندار نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: همه دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی مالی و کالایی این رویداد پای کار آمدهاند تا مراسمی در شأن مردم مازندران برگزار شود.
وی افزود: از ظرفیت شهرستان در بخشهای خدماتی و عمرانی نیز برای پشتیبانی از برگزاری روز ملی مازندران استفاده خواهد شد.
جهانشاهی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راه، لکهگیری و آسفالت روستاها گفت: در هفته دولت چند پروژه از جمله حفر چاه در روستای انگور و بهرهبرداری از مخازن آبرسانی انجام شده است که گامی در جهت بهبود زیرساختهای روستایی محسوب میشود.
جهانی شدن روستای کندلوس رویداد بزرگی بوده است
فرماندار نوشهر یکی از بزرگترین رویدادهای شهرستان را جهانی شدن روستای کندلوس دانست و اظهار داشت: این اتفاق نقطه عطفی در تاریخ شهرستان و استان مازندران است.
به گفته او، جهانی شدن کندلوس موجب افزایش ظرفیت گردشگری، اقتصادی و فرهنگی منطقه خواهد شد.
وی از مردم، شوراها و مسئولان محلی که در تحقق این امر نقش داشتند قدردانی کرد و افزود: همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و تلاشهای استاندار قشی تعیینکننده در این موفقیت داشته است. همچنین از حمایتهای وزیر محترم گردشگری آقای امیری و معاونان ایشان نیز تشکر کرد.
جهانشاهی بر ضرورت تداوم آموزش و توسعه کسبوکارهای محلی در مناطق جهانیشده تأکید کرد و افزود: حفظ این جایگاه نیازمند توانمندسازی مردم در زمینه بازاریابی، گردشگری و توسعه اقتصادی است.
فرماندار نوشهر در پایان بیان کرد که روز ملی مازندران فرصتی برای اتحاد و همکاری همه نهادها و مردم است و باید تلاش شود این مناسبت به نقطهای برای آغاز حرکتهای فرهنگی و توسعهای ماندگار در استان تبدیل شود.
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