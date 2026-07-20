سید محمد جلال زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقه کتابخوانی «عفاف و حجاب» به مناسبت هفته عفاف و حجاب خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با محوریت کتاب «عفاف و حجاب» برگرفته از بیانات حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و آشنایی بیشتر علاقهمندان با دیدگاهها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه برگزار شده و به شرکتکنندگان برگزیده جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
معاون فرهنگی ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه گفت: فرآیند شرکت در مسابقه از ۲۵ تیرماه سال جاری آغاز شده است و علاقهمندان تا پنجم مردادماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی نوید شاهد استان کردستان در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.
زمانی خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه کتابخوانی «عفاف و حجاب» میتوانند به سایت نوید شاهد استان کردستان به نشانی نوید شاهد استان کردستان مراجعه کنند.
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