سید محمد جلال زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقه کتابخوانی «عفاف و حجاب» به مناسبت هفته عفاف و حجاب خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با محوریت کتاب «عفاف و حجاب» برگرفته از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه برگزار شده و به شرکت‌کنندگان برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه گفت: فرآیند شرکت در مسابقه از ۲۵ تیرماه سال جاری آغاز شده است و علاقه‌مندان تا پنجم مردادماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی نوید شاهد استان کردستان در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

زمانی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه کتابخوانی «عفاف و حجاب» می‌توانند به سایت نوید شاهد استان کردستان به نشانی نوید شاهد استان کردستان مراجعه کنند.