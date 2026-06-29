برگزاری مسابقه کتابخوانی «روزهای سبز کردستان» در دهگلان

معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان و همزمان با برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۵۵۳۶ شهید این استان، مسابقه کتابخوانی «روزهای سبز کردستان» را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مرتبط با ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: این مسابقه با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان و ناحیه مقاومت بسیج و با هدف پیوند میان کتابخوانی، فرهنگ ایثار و شناخت بیشتر نسل جوان با حماسه‌های مردم کردستان برگزار می‌شود.

وی افزود: کتاب «روزهای سبز کردستان» نوشته محمد فایق فرجی و منتشرشده توسط انتشارات ارزش‌های دفاع مقدس، محور این مسابقه فرهنگی است که در آن گروه‌های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال می‌توانند مشارکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان ادامه داد: برگزاری برنامه‌های کتابخوانی با موضوع دفاع مقدس و معرفی آثار مرتبط با فرهنگ مقاومت، فرصتی برای انتقال ارزش‌ها و تجربه‌های تاریخی به نسل‌های جدید است.

حسنی خونسار گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند تا هفتم مردادماه ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی اینترنتی zaya.io/oe5cj فایل کتاب را دریافت کرده و در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: به نفرات برتر این مسابقه نیز جوایز نقدی اهدا خواهد شد.