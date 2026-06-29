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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

برگزاری مسابقه کتابخوانی «روزهای سبز کردستان» در دهگلان

برگزاری مسابقه کتابخوانی «روزهای سبز کردستان» در دهگلان

دهگلان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان گفت: این اداره در دهگلان با همکاری ناحیه مقاومت بسیج، مسابقه کتابخوانی روزهای سبز کردستان را در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان برگزار می‌کند.

معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان و همزمان با برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۵۵۳۶ شهید این استان، مسابقه کتابخوانی «روزهای سبز کردستان» را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مرتبط با ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: این مسابقه با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان و ناحیه مقاومت بسیج و با هدف پیوند میان کتابخوانی، فرهنگ ایثار و شناخت بیشتر نسل جوان با حماسه‌های مردم کردستان برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقه کتابخوانی «روزهای سبز کردستان» در دهگلان

وی افزود: کتاب «روزهای سبز کردستان» نوشته محمد فایق فرجی و منتشرشده توسط انتشارات ارزش‌های دفاع مقدس، محور این مسابقه فرهنگی است که در آن گروه‌های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال می‌توانند مشارکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان ادامه داد: برگزاری برنامه‌های کتابخوانی با موضوع دفاع مقدس و معرفی آثار مرتبط با فرهنگ مقاومت، فرصتی برای انتقال ارزش‌ها و تجربه‌های تاریخی به نسل‌های جدید است.

حسنی خونسار گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند تا هفتم مردادماه ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی اینترنتی zaya.io/oe5cj فایل کتاب را دریافت کرده و در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: به نفرات برتر این مسابقه نیز جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6874570

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