به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در دیدار با حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در شرایط متأثر از جنگ و تحولات منطقهای، انجام وظایف حاکمیتی با رویکرد تسهیلگری در حوزههای بندری و گمرکی باید در صدر اولویتهای دو دستگاه قرار گیرد.
وی افزود: مهمترین اولویت مشترک بنادر و گمرک، تسریع در فرآیندهای مرتبط با کالاهای اساسی است؛ کالاهایی که به صورت مستقیم با معیشت و سفره مردم ارتباط دارند و هرگونه وقفه در ترخیص و جابهجایی آنها میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
ناظر گمرکات هرمزگان همچنین با تأکید بر حمایت از بخش تولید کشور تصریح کرد: مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی که استمرار تولید، حفظ اشتغال و پویایی اقتصاد کشور به آنها وابسته است، باید با اولویت ویژه مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.
در ادامه این نشست سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با اشاره به جایگاه راهبردی بنادر و گمرک در زنجیره تجارت و اقتصاد کشور، این دو مجموعه را دو بازوی اجرایی مکمل در مدیریت هوشمندانه تجارت دریایی و لجستیک دانست.
حمیدرضا محمدحسینی تختی، بیان کرد: تعامل، همافزایی، شفافیت در فرآیندها و تسهیلگری میان بنادر و گمرک، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، زمینهساز روانسازی عملیات بندری، کاهش زمان ماندگاری کالا و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور افزود: اجرای سیاستهای ابلاغی قرارگاه اقتصادی استان، حذف بروکراسیهای غیرضروری، بهروزرسانی خدمات، اصلاح و بهبود فرآیندهای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، میتواند نقش مؤثری در عبور از شرایط موجود، پشتیبانی از اقتصاد ملی و افزایش رضایتمندی ذینفعان ایفا کند.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت فعال و هماهنگی تمامی دستگاههای همکار و سازمانهای مؤثر در زنجیره تجارت، حملونقل و خدمات بندری است تا با همافزایی، زمینه تسریع در ارائه خدمات، رونق فعالیتهای اقتصادی و تأمین نیازهای کشور بیش از پیش فراهم شود.
در پایان این دیدار که معاونان دو ارگان نیز حضور داشتند، دو طرف بر استمرار نشستهای مشترک، رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگیهای بینبخشی و اتخاذ راهکارهای عملی برای تسریع در فرآیندهای بندری و گمرکی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای تولید، تأکید کردند.
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