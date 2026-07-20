سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان مبنی بر پاکسازی نقاط آلوده و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، مرحله جدیدی از طرح امنیت محله‌محور با تمرکز بر سه محله جرم‌خیز در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۷ گلدشت طراحی و به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد با اشاره به نتایج ارزشمند این طرح در حوزه مقابله با جرایم علیه اموال گفت: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، ضمن شناسایی مخفیگاه مجرمان، ۸ سارق حرفه‌ای را دستگیر کردند.

وی افزود: در روند تحقیقات تخصصی و بازجویی‌های صورت گرفته از متهمان، ابعاد پرونده‌های آنان گشوده شد که نتیجه آن کشف ۳ فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت و ۶ فقره سایر سرقت‌ها بوده است که پس از تکمیل پرونده و شناسایی مال‌باختگان، اموال مسروقه به صاحبان آن‌ها مسترد خواهد شد.

سرهنگ احمدی در بخش دیگری از گزارش خود به برخورد قاطع با توزیع‌کنندگان مواد مخدر اشاره کرد و تصریح کرد: در ادامه عملیات پاکسازی، ۳ خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند که از مخفیگاه آنان بیش از ۷۰ گرم انواع مواد مخدر آماده توزیع کشف و ضبط شد، همچنین در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود سیمای شهری، ۴ معتاد متجاهر و پرخطر نیز از سطح محلات جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری ۵ متهم که به دلایل مختلف تحت تعقیب مراجع قضایی بودند، خبر داد و گفت: تمامی متهمان دستگیرشده در این طرح، پس از تکمیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد ابراز کرد: پلیس با اجرای مستمر و هدفمند طرح‌های امنیت محله‌محور، ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش وقوع جرایم را با جدیت دنبال می‌کند.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و گزارش‌های مجرمانه را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.