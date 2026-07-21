طرح حمایت از بهبودی معتادان متجاهر در همدان در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی سه شنبه در آیین امحای مواد مخدر با بیان اینکه پدیده مواد مخدر و اعتیاد موضوعی جهانی است، اظهار کرد: ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک خود، از سوی قاچاقچیان به عنوان مسیری برای ترانزیت مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود، اما جمهوری اسلامی ایران همواره به مثابه دیوار و سدی مستحکم در برابر ترانزیت این مواد به سمت ترکیه و اروپا عمل کرده است.

وی با اشاره به تقدیم شهدای بسیار در مسیر مبارزه با این پدیده شوم تصریح کرد: از منظر اخلاقی ایران اجازه عبور آزادانه مواد افیونی را نمی‌دهد، این در حالی است که اگر مسیر قاچاق از خاک ایران باز گذاشته می‌شد کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از کشور ما درگیر تبعات این پدیده می‌شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در سطح استان اشاره کرد و گفت: طرح حمایت از بهبودی کامل معتادان متجاهر و بازگشت آنها به چرخه زندگی مطلوب، از سال گذشته با تدبیر استاندار همدان اجرایی شده است که تداوم موفقیت این طرح نیازمند همکاری و اهتمام تمامی مدیران اجرایی است.

امرایی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح هم‌اکنون به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل شده است، به‌طوری که مسئولان بسیاری از استان‌ها برای آگاهی از نحوه اجرای دقیق این برنامه و حمایت از بهبودیافتگان، با مسئولان استان همدان در حال رایزنی هستند.