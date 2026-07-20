به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فضای مجازی و رسانه استان، با اشاره به رویکرد جدید دولت در مدیریت فضای مجازی اظهار کرد: در گذشته، وظایف دستگاهها در این حوزه بهطور دقیق مشخص نبود و به لحاظ ساختاری نیز نوعی سردرگمی در حکمرانی فضای مجازی وجود داشت، اما با ابلاغ ساختار جدید، مسئولیتها و مأموریتها شفافتر شده است.
وی افزود: بر اساس این ساختار، شورای فضای مجازی در استانها با ریاست استانداران و از طریق کارگروههای تخصصی فعالیت خواهد کرد تا ورود دستگاهها به این حوزه هدفمندتر و منسجمتر باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه فضای مجازی دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، تصریح کرد: امروز این فضا بر حوزههای فرهنگ، هویت، آموزش، اقتصاد، افکار عمومی و سبک زندگی تأثیر مستقیم دارد و سیاستگذاری در این حوزه باید متناسب با این تحولات انجام شود.
درخشان ادامه داد: بخش قابل توجهی از کسبوکارهای مردم در بستر فضای مجازی شکل گرفته و این فضا در تولید محتوای رسانهای، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
وی با اشاره به تجربه کشور در یک سال گذشته گفت: تحولات اخیر نشان داد فضای مجازی، در کنار نقشآفرینی مردم و نیروهای مسلح، در افزایش تابآوری اجتماعی، انسجام ملی و تقویت اقتدار کشور تأثیرگذار بوده است.
درخشان با بیان اینکه کارگروه «محتوا و رسانه» یکی از کمیتههای تخصصی شورای فضای مجازی استان است، افزود: در این کارگروه از ظرفیت کارشناسان، فعالان رسانهای و کنشگران حوزه فضای مجازی برای ارائه پیشنهادهای کاربردی و تدوین سیاستهای مؤثر استفاده خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری منظم جلسات این کارگروه و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تخصصی برای ارتقای حکمرانی فضای مجازی در استان خبر داد.
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