شایعه سقوط شیء در آسمان یاسوج تکذیب شد؛ شهر در امنیت کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح محمدی با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی درباره مشاهده و سقوط شیئی در آسمان شهر یاسوج، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه گزارش رسمی مبنی بر مشاهده شیئی در آسمان شهر یاسوج یا سقوط آن به مراجع مسئول و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه اخبار منتشرشده در فضای مجازی تاکنون از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است، افزود: هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و شهر یاسوج در امنیت کامل قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل امنیتی را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

محمدی اضافه کرد: در صورت وقوع هرگونه رویداد و یا انتشار اطلاعات جدید، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.