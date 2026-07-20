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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

علی‌آبادی: صرفه‌جویی مردم پایداری برق در مناطق جنوبی را ممکن کرد

علی‌آبادی: صرفه‌جویی مردم پایداری برق در مناطق جنوبی را ممکن کرد

بوشهر- وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق گفت: صرفه‌جویی مشترکان موجب شد برق ذخیره‌شده برای حفظ پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی در سفر به استان بوشهر با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: همراهی و صرفه‌جویی هموطنان زمینه تأمین برق مورد نیاز مناطق جنوبی کشور را فراهم کرده و این همکاری مردمی نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق این مناطق داشته است.

وی با قدردانی از مشارکت مردم افزود: همچنان از همه مشترکان درخواست می‌کنیم با ادامه مدیریت مصرف، وزارت نیرو را در تأمین پایدار برق یاری کنند تا برق حاصل از صرفه‌جویی به مناطق جنوبی کشور اختصاص یابد.

وزیر نیرو با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: حملات دشمن بخشی از ظرفیت‌های حوزه برق و آب را تحت تأثیر قرار داد، اما کارکنان صنعت آب و برق با تلاش شبانه‌روزی توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیروگاه‌های آسیب‌دیده را دوباره وارد مدار کنند.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: در بخش تأمین آب نیز با اقدامات انجام‌شده، در حال حاضر نگرانی خاصی وجود ندارد و خدمات‌رسانی به مردم با پایداری ادامه دارد.

کد مطلب 6893599

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