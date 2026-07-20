به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی در سفر به استان بوشهر با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: همراهی و صرفهجویی هموطنان زمینه تأمین برق مورد نیاز مناطق جنوبی کشور را فراهم کرده و این همکاری مردمی نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق این مناطق داشته است.
وی با قدردانی از مشارکت مردم افزود: همچنان از همه مشترکان درخواست میکنیم با ادامه مدیریت مصرف، وزارت نیرو را در تأمین پایدار برق یاری کنند تا برق حاصل از صرفهجویی به مناطق جنوبی کشور اختصاص یابد.
وزیر نیرو با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای انرژی کشور گفت: حملات دشمن بخشی از ظرفیتهای حوزه برق و آب را تحت تأثیر قرار داد، اما کارکنان صنعت آب و برق با تلاش شبانهروزی توانستند در کوتاهترین زمان ممکن نیروگاههای آسیبدیده را دوباره وارد مدار کنند.
علیآبادی خاطرنشان کرد: در بخش تأمین آب نیز با اقدامات انجامشده، در حال حاضر نگرانی خاصی وجود ندارد و خدماترسانی به مردم با پایداری ادامه دارد.
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