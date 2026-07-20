به گزارش خبرنگار مهر به ئقل از تیآرتی، سازمان ملل متحد می‌گوید آبله مرغان در میان کودکان فلسطینی در غزه شیوع پیدا می‌کند، در حالی که اسرائیل زیرساخت‌ها را نابود می‌کند.

این سازمان اعلام کرده است که موارد ابتلا به آبله مرغان در میان کودکان آواره فلسطینی در غزه همچنان رو به افزایش است و حدود ۹۳۰۰ مورد در دو هفته گذشته ثبت شده است که بیش از نیمی از آنها در شهر پرجمعیت خان یونس بوده است.

گزارشی از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد حاکی از آن است که شرایط زندگی پر ازدحام، انباشت زباله، دسترسی محدود به آب تمیز و فروپاشی زیرساخت‌های فاضلاب، باعث شیوع بیماری‌های عفونی در اردوگاه‌های فلسطینیانی شده است که به اجبار توسط اسرائیل آواره شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید، وخامت اوضاع، آبله مرغان را به یک نگرانی فزاینده در مورد سلامت عمومی در این منطقه محاصره شده فلسطینی تبدیل کرده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیماری‌های حاد تنفسی و پوستی همچنان شایع‌ترین مشکلات بهداشتی گزارش‌شده در غزه هستند.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد که بیماری‌های ناشی از آب همچنان به ویژه در اطراف خان یونس در حال گسترش هستند و هفته گذشته بیش از ۱۸۰۰۰ مورد جدید آبله مرغان، انگل‌های خارجی و عفونت باکتریایی پوست زرد زخم گزارش شده است.