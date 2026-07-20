جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر سه شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه افزود شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۱۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده، سه هزار و ۷۵۶ نفر مجروح شده و پیکر ۸۰۲ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۸۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۸۶۴ نفر رسیده است.