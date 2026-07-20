هیچ گونه کمبود کالا اساسی در استان ایلام وجود ندارد

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث تأمین برنج، روغن، گندم، آرد، نان و کالاهای که در سبد مصرفی شهروندان هستند هیچ گونه کمبود در استان نداریم و به اندازه کافی کالاهای اساسی در استان ذخیره شده است.

وی گفت: در بحث گوشت سفید، جوجه ریزی مرغ و گوشت قرمز ایلام یکی از استان های تولید و مطرح در کشور است.

میرزاد با اشاره به اینکه مردم یقین داشته باشید که کالاهای اساسی در استان وجود دارد ،بیان داشت: آنچه که نیاز مصرف استان و خانواده ها است در استان ذخیره شده است.

معاون اقتصادی استاندار ایلام گفت:توصیه می‌شود مردم از خرید های هیجانی پرهیز کننده اندازه نیاز خانوار محتاج خود را تهیه کنند.

میرزاد ادامه داد: حدود ۳۸۰۰ شعبه صنفی استان در بحث ارائه خدمات کالا برگ به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند و مردم به راختی کالا برگ خود کالای مورد نیاز خود را خرید می‌کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بخش‌ خصوصی در تأمین کالاهای اساسی خوب عمل کرده و دولت در بحث تأمین و ذخیره کالاهای اساسی در استان خوب عمل کرده استو ادارات مرتبط با حساسیت بحث تأمین کالاهای اساسی را رصد ،پایش و تأمین می‌کنند.