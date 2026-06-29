به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) در سه استان گلستان، ایلام و کرمانشاه، روزهای سه‌شنبه (۹ تیر) و چهارشنبه (۱۰ تیر) آغاز می‌شود. در این مرحله، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری به‌صورت مرحله‌ای و استان‌به‌استان انجام می‌شود. این برنامه با هدف پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار مسکن، ساماندهی و مدیریت بازار اجاره، به‌ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها، و همچنین حمایت از زوج‌های جوان، در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن اجرا می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است زمان‌بندی مرحله‌ای ثبت‌نام با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری سامانه، مدیریت حجم مراجعات و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای پاسخگویی مؤثر به متقاضیان در نظر گرفته شده است.

شرایط ثبت‌نام در طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان

مطابق ضوابط اعلام شده، متقاضیان برای بهره‌مندی از این طرح باید شرایط زیر را داشته باشند:

از تاریخ ازدواج رسمی آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد. متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی طی پنج سال گذشته فاقد واحد مسکونی ملکی یا زمین با کاربری مسکونی باشند. متقاضیان بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی یک تا شش قرار داشته و مطابق سامانه استحقاق‌سنجی سازمان برنامه و بودجه واجد شرایط شناخته شوند. متقاضی یا همسر وی دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا باشند. برای ثبت‌نام در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری ملاک خواهد بود. متقاضی و همسر وی دارای فرم «ج» سبز باشند.

ثبت‌نام به معنای تخصیص قطعی واحد نیست

بر اساس توضیحات تکمیلی وزارت راه و شهرسازی، ثبت درخواست در سامانه صرفاً برای متقاضیان واجد شرایط امکان‌پذیر بوده و باید توسط سرپرست خانوار انجام شود.

همچنین ثبت درخواست در سامانه به منزله تأیید نهایی یا تعهد وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص واحد مسکونی استیجاری نیست. متقاضیان پس از پالایش اطلاعات، احراز شرایط و اولویت‌بندی، بر اساس تعداد واحدهای تأمین‌شده و نتایج استعلام سامانه استحقاق‌سنجی، امکان انتخاب واحدهای عرضه‌شده را خواهند داشت.

اولویت‌بندی متقاضیان چگونه انجام می‌شود؟

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، اولویت‌بندی متقاضیان به ترتیب بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار شامل وجود عضو معلول، سالمند و سایر شرایط مشابه از طریق سامانه انجام خواهد شد.

همچنین انعقاد قراردادهای اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط صورت می‌گیرد و زمان تحویل واحدها پس از نهایی شدن فرآیند پالایش و اولویت‌بندی، به متقاضیان واجد شرایط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدت استفاده و میزان اجاره‌بهای واحدها

بر اساس ضوابط طرح، حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری پنج سال تعیین شده است. ادامه بهره‌مندی از این واحدها نیز منوط به حفظ شرایط احراز و بررسی سالانه وضعیت متقاضیان خواهد بود.

میزان اجاره‌بهای پرداختی نیز متناسب با دهک درآمدی خانوارها تعیین شده است؛ به‌طوری که زوج‌های جوان در دهک‌های یک و دو، ۳۵ درصد، دهک‌های سه و چهار، ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش، ۵۵ درصد اجاره‌بهای به‌نرخ روز را پرداخت خواهند کرد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است جزئیات کامل شرایط، ضوابط و فرآیند اجرایی طرح در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مراحل ثبت‌نام در سامانه مسکن استیجاری زوج‌های جوان

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، فرآیند ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به‌گونه‌ای طراحی شده است که شرایط افراد به صورت مرحله‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورتی که متقاضی هر یک از شروط اصلی تعیین‌شده را نداشته باشد، به‌صورت سیستمی امکان ورود به مراحل بعدی را نخواهد داشت.

متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید چهار مرحله زیر را در سامانه طی کنند:

مرحله اول: مشاهده و پذیرش ضوابط و مقررات طرح

مرحله دوم: انجام استعلامات شامل بررسی وضعیت فرم «ج»، مالکیت، تاریخ ازدواج، وضعیت تأهل و همچنین بررسی روابط سببی و نسبی

مرحله سوم: انتخاب شهر محل تقاضا از میان شهرهای مجاز بر اساس شرایط و ضوابط تعیین‌شده

مرحله چهارم: مشاهده پیش‌نمایش اطلاعات، تأیید نهایی و ثبت درخواست

زمان‌بندی اجرای طرح از ثبت‌نام تا تحویل واحد

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی اینترنتی Saman.mrud.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌ درخواست خود اقدام کنند.

زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای اجرای طرح، پس از مرحله ثبت‌نام متقاضی تا تحویل واحد استیجاری بدین شرح است؛