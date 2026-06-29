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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری از فردا در ۳ استان آغاز می‌شود+ جزئیات

ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری از فردا در ۳ استان آغاز می‌شود+ جزئیات

مرحله سوم ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) در سه استان گلستان، ایلام و کرمانشاه، روزهای سه‌شنبه (۹ تیر) و چهارشنبه (۱۰ تیر) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) در سه استان گلستان، ایلام و کرمانشاه، روزهای سه‌شنبه (۹ تیر) و چهارشنبه (۱۰ تیر) آغاز می‌شود. در این مرحله، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری به‌صورت مرحله‌ای و استان‌به‌استان انجام می‌شود. این برنامه با هدف پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار مسکن، ساماندهی و مدیریت بازار اجاره، به‌ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها، و همچنین حمایت از زوج‌های جوان، در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن اجرا می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است زمان‌بندی مرحله‌ای ثبت‌نام با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری سامانه، مدیریت حجم مراجعات و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای پاسخگویی مؤثر به متقاضیان در نظر گرفته شده است.

شرایط ثبت‌نام در طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان

مطابق ضوابط اعلام شده، متقاضیان برای بهره‌مندی از این طرح باید شرایط زیر را داشته باشند:

  1. از تاریخ ازدواج رسمی آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد.
  2. متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی طی پنج سال گذشته فاقد واحد مسکونی ملکی یا زمین با کاربری مسکونی باشند.
  3. متقاضیان بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی یک تا شش قرار داشته و مطابق سامانه استحقاق‌سنجی سازمان برنامه و بودجه واجد شرایط شناخته شوند.
  4. متقاضی یا همسر وی دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا باشند. برای ثبت‌نام در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری ملاک خواهد بود.
  5. متقاضی و همسر وی دارای فرم «ج» سبز باشند.

ثبت‌نام به معنای تخصیص قطعی واحد نیست

بر اساس توضیحات تکمیلی وزارت راه و شهرسازی، ثبت درخواست در سامانه صرفاً برای متقاضیان واجد شرایط امکان‌پذیر بوده و باید توسط سرپرست خانوار انجام شود.

همچنین ثبت درخواست در سامانه به منزله تأیید نهایی یا تعهد وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص واحد مسکونی استیجاری نیست. متقاضیان پس از پالایش اطلاعات، احراز شرایط و اولویت‌بندی، بر اساس تعداد واحدهای تأمین‌شده و نتایج استعلام سامانه استحقاق‌سنجی، امکان انتخاب واحدهای عرضه‌شده را خواهند داشت.

اولویت‌بندی متقاضیان چگونه انجام می‌شود؟

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، اولویت‌بندی متقاضیان به ترتیب بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار شامل وجود عضو معلول، سالمند و سایر شرایط مشابه از طریق سامانه انجام خواهد شد.

همچنین انعقاد قراردادهای اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط صورت می‌گیرد و زمان تحویل واحدها پس از نهایی شدن فرآیند پالایش و اولویت‌بندی، به متقاضیان واجد شرایط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدت استفاده و میزان اجاره‌بهای واحدها

بر اساس ضوابط طرح، حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری پنج سال تعیین شده است. ادامه بهره‌مندی از این واحدها نیز منوط به حفظ شرایط احراز و بررسی سالانه وضعیت متقاضیان خواهد بود.

میزان اجاره‌بهای پرداختی نیز متناسب با دهک درآمدی خانوارها تعیین شده است؛ به‌طوری که زوج‌های جوان در دهک‌های یک و دو، ۳۵ درصد، دهک‌های سه و چهار، ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش، ۵۵ درصد اجاره‌بهای به‌نرخ روز را پرداخت خواهند کرد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است جزئیات کامل شرایط، ضوابط و فرآیند اجرایی طرح در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مراحل ثبت‌نام در سامانه مسکن استیجاری زوج‌های جوان

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، فرآیند ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به‌گونه‌ای طراحی شده است که شرایط افراد به صورت مرحله‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورتی که متقاضی هر یک از شروط اصلی تعیین‌شده را نداشته باشد، به‌صورت سیستمی امکان ورود به مراحل بعدی را نخواهد داشت.

متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید چهار مرحله زیر را در سامانه طی کنند:

مرحله اول: مشاهده و پذیرش ضوابط و مقررات طرح

مرحله دوم: انجام استعلامات شامل بررسی وضعیت فرم «ج»، مالکیت، تاریخ ازدواج، وضعیت تأهل و همچنین بررسی روابط سببی و نسبی

مرحله سوم: انتخاب شهر محل تقاضا از میان شهرهای مجاز بر اساس شرایط و ضوابط تعیین‌شده

مرحله چهارم: مشاهده پیش‌نمایش اطلاعات، تأیید نهایی و ثبت درخواست

زمان‌بندی اجرای طرح از ثبت‌نام تا تحویل واحد

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی اینترنتی Saman.mrud.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌ درخواست خود اقدام کنند.

زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای اجرای طرح، پس از مرحله ثبت‌نام متقاضی تا تحویل واحد استیجاری بدین شرح است؛

ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری از فردا در ۳ استان آغاز می‌شود+ جزئیات

کد مطلب 6874396
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      15 0
      پاسخ
      آسان بگیریدثواب دارد
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      16 1
      پاسخ
      کسانی که بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته و هنوز خونه ندارند چرا نباید شامل این طرح بشند؟!!!
    • بینام IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      31 1
      پاسخ
      پس آنهایی که سنی ازشون گذشته و مستاجر هستن و شرایط خوبی ندارن چه میشوند؟پایتخت نشینان با این اجاره های سنگین چه کار کنند . خانه های فرسوده ای که مستاجر را درگیر مسائل مالی و جانی می‌کند چرا ۲۵ درصد باید افزایش داشته باشد؟لطفا به تورم مسکن دامن نزنید.کارشناسی کنید.
    • علیرضا IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      4 1
      پاسخ
      سلام چراچیزی بالانمیادبرای ثبت نام
    • شهروند IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      14 0
      پاسخ
      تو این مملکت هر قانونی میذارن ما جزعش نیستیم...
    • رویا IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      15 1
      پاسخ
      ما 15سال که ازدواج کردیم هنوز خونه نداریم باید چکار کنیم چرا زوج‌های جوان پس ما چی
    • اعظم IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      18 0
      پاسخ
      تو رو خدا به فکر مستاجرانی که با وجود گذشت سال‌ها از ازدواجشان واداشتن فرزندان بزرگ هم هنوز هر سال مجبورن از خونه به خونه دیگه برن بکنین
    • اعظم IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      26 3
      پاسخ
      به فکر مستاجرانی که ۳۰ سالم بیشتر از ازدواجشان می‌گذره هم باشین با وجود فرزند خیلی سخته
    • لیلا IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      21 0
      پاسخ
      منی که ۱۵ ساله ازدواج کردم با دو تا بچه ،هنوز مستاجرم و هیچ زمین و مسکنی به نام‌ ما نیست.چرا نباید شامل ما بشه آخه؟؟؟؟؟؟انصافه بیشتر باید بفکر ماها باشید خدا رو خوش نمیاد رحمی کنید
    • الله IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      13 0
      پاسخ
      آخه این چه وضعیه برای مردم درست کردید اگه قرار هست به کسی چیزی بدید یا کمکی کنید بهتره برای همه ی قشر طبقه پایین جامعه باشه ، الان کسی که ۵ ساله ازدواج کرده و دوتا بچه داره مستاجره باید چیکار کنه
    • علیمراد کریمی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      15 0
      پاسخ
      طره مسخره خانواده جوان میتواند براحتی چند سال در منزل پدرانشان حتی دریک اتاق زندگی کنند بنده 60سال سن دارم بدون خانه با دو فرزند توان اجاره هم ندارم خدا به داد ما برسد هر ماه هم با تهدید صاحب خانه
    • نیکرفتار IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 0
      پاسخ
      من بیست ساله ازدواج کردم بچه دارم مهمترم یا اون زوج جوان با دوتا بچه هنوز مستاجرم
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      21 0
      پاسخ
      خودشونو نمی‌دونم چکار میکنم کسی که بیش ازپنج سال خونه دار نشده توهمه جای دنیا اون واجد شرایطه واقعا این قانونارو ازکجا میارید
    • عبدلحسین ایزدپناه IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      6 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید پس تکلیف کسانی که بیست ساله ازدواج کردن دو فرزند دارن هیچ ملکی یا خانه ای ندارند چی میشه ما الان چند ساله فقط حرف شنیدیم عمل نمی‌کنند هنوز مستاجر و بلاتکلیف
    • زند IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      5 0
      پاسخ
      درود خانمهایی جوان ومیانسالی که بی سرپرست هستن ودرامد وخانه ای ندارند چه کنند!
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      7 0
      پاسخ
      دولت با این طرح اجاره هارو بیشتر از این که هست خواهد کرد

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