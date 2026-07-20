محورهای رایزنی الحیه و معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، امروز دوشنبه تماسی تلفنی از حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دریافت کرد.

حسین الشیخ در این تماس، انتخاب خلیل الحیه به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و اعتماد اعضای این جنبش به وی را تبریک گفت و برای او در انجام مسئولیت‌هایش آرزوی موفقیت کرد.

خلیل الحیه نیز بر ادامه تلاش‌ها برای خدمت به ملت فلسطین و مسئله عادلانه آن، پاسداری از اصول ثابت ملی و دفاع از این اصول تاکید کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین بر عزم خود برای به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها به‌ منظور حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و تمامی عرصه‌ها تاکید کرد.

الحیه افزود که برای تحقق وحدت فلسطین و مقابله با خطرهایی که ملت و مسئله فلسطین را تهدید می‌کند، با تمامی رهبران فلسطینی همکاری خواهد کرد.

جنبش احرار فلسطین: الحیه مسیر ایستادگی را ادامه خواهد داد

از سوی دیگر دبیرکل و اعضای رهبری جنبش احرار فلسطین، انتخاب خلیل الحیه به‌ عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را به وی و تمامی اعضای این جنبش تبریک گفتند.

جنبش احرار فلسطین در بیانیه‌ای ضمن آرزوی موفقیت برای خلیل الحیه در انجام این مسئولیت بزرگ ملی، اعلام کرد که انتخاب او نشان‌ دهنده اعتمادی ارزشمند است و رهبری جدید حماس مسیر ایستادگی و دفاع از حقوق ملت فلسطین و اصول ثابت ملی را ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که مرحله کنونی به بالاترین سطح از درایت و مسئولیت‌پذیری، تقویت وحدت موضع ملی و تحکیم مشارکت میان نیروهای فعال ملت فلسطین برای مقابله با چالش‌هایی نیاز دارد که مسئله عادلانه فلسطین را هدف قرار داده‌اند.

جنبش احرار همچنین بر افتخار خود به روابط برادرانه و ملی با جنبش حماس تاکید کرد و افزود که همواره برای تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دو جنبش تلاش خواهد کرد؛ همکاری‌هایی که در خدمت منافع ملت فلسطین، تقویت پایداری آن و حفظ راهبرد مقاومت باشد و سرانجام به آزادی، پایان اشغالگری و دستیابی ملت فلسطین به تمامی حقوق مشروع خود منجر شود.