علمای سیستان و بلوچستان ترور «مولوی ریگی» را محکوم کردند

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: دشمنان کوردل و تروریست، برای به زانو درآوردن وحدت پایدار در ایران اسلامی، راهبرد شومِ «عالمکشی» را در پیش گرفتهاند و در همین راستا بامداد دوشنبه ۲۹ تیر، امام جمعه اهل سنت میرجاوه، مولوی محمد انور ریگی با شلیک افراد ناشناس ترور شد.
آنان با ترور هدفمند بزرگان و علمای شیعه و اهل سنت، هدفی جز ایجاد شکاف مذهبی و القای ناامنی در پیکره جامعه ندارند.
این اقدامات رذیلانه نشان میدهد که بصیرت عالمان، سدی در برابر اهداف تجزیهطلبانه و فتنهانگیز آنان است.
اکنون تمامی اقشار جامعه، از نخبگان دانشگاهی تا تکتک مردم انقلابی، با درک این توطئه، متحدتر از پیش عمل کنند.
سکوت در برابر این جنایت، آب ریختن به آسیاب دشمن است؛ عالمان شیعه و اهل سنت به عنوان پرچمداران تقریب، باید با اتخاذ مواضعی شفاف، قاطعانه و مشترک، صدای رسای وحدت باشند و به دشمن نشان دهند که ترور اندیشمندان، تنها به تقویت پیوند ناگسستنی میان مذاهب و ملت منجر خواهد شد.
دشمنان اسلام؛ تفاوتی بین مذاهب اسلامی قائل نیستند
مولوی عبدالله حسن زهی،امام جمعه اهل سنت شهرستان هامون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بار دیگر شاهد یک جنایت هولناک و ضد انسانی بودیم که دلهای تمام مسلمانان ایران اسلامی را به درد آورد؛ ترور ناجوانمردانه و جنایتکارانه امام جمعه اهل سنت میرجاوه مولوی محمد انور ریگی ، که در سنگر خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرد، ضایعهای سنگین و تأسفبار است.
وی ادامه داد: بیگمان، این گونه اعمال شنیع و تروریستی، از سوی گروههای معاند و دشمنان نظام اسلامی طراحی و اجرا میشود؛ کسانی که با اصل نظام و اسلام ناب محمدی (ص) مشکل دارند و همواره در صدد ضربه زدن به اتحاد و همبستگی شیعه و سنی هستند، دست به چنین جنایتهایی میزنند؛ هدف آنان جز خدشهدار کردن وحدت ملی و مذهبی ایران عزیز نیست اما باید بدانند که هرگز به مقصد شوم خود نخواهند رسید.
مولوی حسن زهی بیان کرد: این رویدادها، پدیدهای تازه و بیسابقه نیست، پیش از این نیز شاهد به شهادت رسیدن روحانیون معزز شیعه و سنی در نقاط مختلف کشور بودهایم؛ این جنایات به روشنی نشان میدهد که دشمنان اسلام، اعم از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنها هدفشان مقابله با دین خدا و حذف شخصیتهای تأثیرگذار دینی است؛ آنان علمای دینی را در تهران، شهرستانها و مرزهای شرقی کشور مورد هدف قرار میدهند و با این اقدامات کور و ناجوانمردانه، چهره خبیث خود را بیش از پیش نمایان میسازند.
وی گفت: بدون تردید، این اقدامات وحشیانه نه تنها خللی در اراده ملت و روحانیون ایجاد نخواهد کرد، بلکه باعث بصیرت بیشتر، انسجام قویتر و همدلی عمیقتر میان همه مسلمانان ایران خواهد شد. گروهکهای معاند و ایادی بیگانه باید بدانند که با این ترورهای کوردلانه، نه تنها به هدف شوم خود نمیرسند، بلکه هر روز منزویتر و مغضوبتر از سوی مردم شریف ایران خواهند شد.
امام جمعه اهل سنت هامون در پایان افزود: از مسئولان محترم نهادهای امنیتی و انتظامی درخواست میکنیم که با جدیت و هوشیاری کامل، برنامههای حفاظتی جامع و کارآمدی را برای تأمین امنیت جان علمای دین، اعم از شیعه و سنی، در دستور کار قرار دهند.
مولوی ریگی در خط مقدم مبارزه با افراطیگری و اتحادآفرینی قرار داشت
مولوی عبدالصمد دامنی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر نیز در گفتگو با خبرنگار بیان کرد: مولوی محمد انور ریگی از علمای برجسته و روحانیون اهل سنت منطقه میرجاوه بودهاست، ترور ناجوانمردانه مولوی ریگی را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی خلاف موازین شرعی و انسانی میدانیم.
مولوی دامنی با ابراز همدردی عمیق با خانواده مصیبتدیده این شهید بزرگوار، اظهار داشت: مولوی محمد انور ریگی از علمای مخلص و دلسوز بود که عمر خود را صرف ترویج معارف اسلامی و ایجاد برادری و الفت میان برادران مسلمان خود کرد؛ ایشان همواره در خط مقدم مبارزه با افراطیگری و اتحادآفرینی قرار داشتند.
وی افزود: عمیقا از این واقعه تاسفبار و ضایعه جبرانناپذیر متاثر شدهایم؛ کار غیرانسانی که توسط گروهکهای معاند و ظالم رقم خورده است، قطعا هدفی جز خدشهدار کردن امنیت و ثبات منطقه و ضربه زدن به همبستگی مثالزدنی شیعه و سنی در ایران اسلامی ندارد.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در ادامه با تاکید بر جبرانناپذیر بودن این خسران عظیم، تصریح کرد: خداوند متعال وعده انتقام از ظالمین را داده است و ما به طور قطع معتقدیم که خداوند به زودی انتقام خونی که به ناحق ریخته شده را از عاملین این جنایت هولناک و پشتیبانان آنها خواهد گرفت؛ این حرکت ناجوانمردانه نه تنها خللی در اراده ما ایجاد نخواهد کرد، بلکه ما را در مسیر حفظ ارزشهای دینی مصممتر خواهد ساخت.
وی با اشاره به فلسفه مرگ و حیات انسانی خاطرنشان کرد: هر انسانی روزی طعم مرگ را خواهد چشید، ولی شهادت در راه خدا و خدمت بیمنت به خلق، بالاترین درجه قرب الهی است که خداوند به بندگان خاص خود عطا می کند؛ قطعا جایگاه شهید ریگی در بالاترین درجات بهشت خواهد بود.
مولوی دامنی در بخش کلیدی دیگر بیانیه خود، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی در شرایط حساس کنونی، اذعان داشت: بیش از هر زمان دیگری به هوشیاری و بصیرت نیاز داریم؛ دشمنان قسمخورده نظام و اسلام به دنبال ایجاد شکاف مذهبی و سیاسی هستند و این جنایت مصداق بارز این توطئه شوم است؛ از این رو، همه ما مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، وظیفه سنگینی بر عهده داریم که با اتحاد و انسجام مثالزدنی، نقشههای پلید معاندان را خنثی کنیم.
وی در پایان از همه شخصیتهای تاثیرگذار، علمای شیعه و سنی، نخبگان سیاسی و اقشار مختلف مردم خواست تا با یکدیگر همصدا شده و با حضور در صحنههای مختلف، انزجار خود را از این جنایت اعلام دارند.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر با محکوم کردن قاطع این امر، تاکید کرد: این حادثه ددمنشانه از نظر شرع و عرف کاملاً مردود است و همه برادران اهل تسنن و تشیع باید با اتحاد، بر ضرورت آرامش، برادری و حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پای بفشارند.
مولوی محمد انور ریگی؛ مدافع حقیقت، اسلام و نظام ولایتمدار جمهوری اسلامی ایران بود
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان، امام جمعه شهرستان خاش، در گفتگو با خبرنگار مهر، شهادت مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابیطالب(ع) شهرستان میرجاوه را تسلیت گفت و این اقدام تروریستی را به محکوم کرد.
حجتالاسلام دهقان با اشاره به جایگاه شهید مولوی ریگی اظهار داشت: این عالم بزرگوار از مدافعان حقیقت، اسلام و نظام ولایتمدار جمهوری اسلامی ایران بود که با خون خود بر استواری این آرمانها صحه گذاشت.
وی با تأکید بر اینکه این جنایت کور تروریستی نه تنها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب انسجام و وحدت بیشتر خواهد شد، خواستار محکومیت این اقدام از سوی مجامع بینالمللی شد.
امام جمعه خاش با اشاره به پیشینه تاریخی همبستگی و برادری مردم سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مردمان این خطه همواره طی دههها بلکه قرنها با یکدیگر زندگی مسالمتآمیزی داشته و پیوندهای خویشاوندی و وحدت، همواره میان آنها مستحکم بوده است؛ دشمنان با چنین اقدامات جنایتکارانهای در صدد هستند به این پیوند ناگسستنی لطمه وارد کرده و با ایجاد آشوب و تفرقه، میان مردم اختلاف افکنند که باید در برابر این توطئهها هوشیار بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس منطقه افزود: در برهه کنونی که رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه ایران و مردم ایران دست به جنایت میزند و آمریکای جنایتکار نیز از هزاران کیلومتر دورتر به میهن اسلامی ما تجاوز و تعرض کرده است، شاهد نفوذ عوامل آنها در میان مردمان منطقه هستیم تا آنان را علیه یکدیگر بشورانند؛ این توطئهها نیازمند هوشیاری و بصیرت مردم است.
حجتالاسلام دهقان در پایان از عموم مردم خواست هرگونه اقدام مشکوک یا خیانتآمیز را به مراجع ذیصلاح و مسئولین امنیتی اطلاعرسانی کنند تا با عاملان این جنایتها برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
ایشان تأکید کرد: مردم شریف استان با ایستادگی در برابر این پازل شوم دشمنان، بار دیگر ثابت خواهند کرد که ترور شخصیتهای مؤثر وحدتآفرین، آنان را از آرمانهای والای خود باز نخواهد داشت.
دشمنان اسلام از دیرباز، همواره در پی ایجاد تفرقه میان مسلمین بودهاند
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری، امام جمعه سراوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی ترور و شهادت امام جمعه میرجاوه، ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، بر وحدت و برادری امت اسلامی تأکید کرد.
وی بیان کرد: دشمنان اسلام از دیرباز، از صدر اسلام تا به امروز، همواره در پی ایجاد تفرقه میان مسلمین بودهاند؛ این توطئه بهویژه در دوران انقلاب اسلامی که گفتمان اصلی و منظومه فکری مومنین انقلاب، بر محور وحدت بین امت اسلامی استوار گردیده، شدت یافته است.
حجتالاسلام بامری بیان کرد: آنچه که بسیار ضروری است، وحدت بین ملت ایران، اعم از تمامی مذاهب، اقوام و گروهها است؛ وحدت یک نقطه اساسی در دین اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار میرود؛ در مقابل، دشمن همواره کوشیده است تا در این وحدت خلل و رخنه ایجاد کرده و تفکر شوم و توطئهگرانه خود را در کشور ما، بهویژه در سیستان و بلوچستان، پیاده نماید.
وی گفت: اینگونه اقدامات تروریستی از هر شخص و هر گروهی که سر بزند، محکوم است؛ اینکه یک امام جمعه و یک عالم دینی را مورد هدف قرار داده و به شهادت برسانند، هدفی جز شادمانی دشمن و بهرهبرداری آن از این اتفاق ندارد؛ آنان به دنبال ایجاد اختلاف و نفاق در جامعه هستند؛ این کارها، بسیار ناپسند و نادرست بوده و توطئه دستهای پلید یهود است که اینگونه حرکات و برخوردها را طراحی میکند؛ این اقدامات شدیداً محکوم است و بحث وحدت و برادری بین امت اسلام از ضروریترین مسائلی است.
امام جمعه سراوان اظهار داشت: در برهه حساس کنونی که ما در حال مقابله با دشمنترین دشمنان اسلام، دین و بشریت هستیم، لازم است همگان مسئله وحدت، برادری و صمیمیت را از امور مهم تلقی کرده و به آن توجه جدی داشته باشند؛ ما باید بتوانیم با اتکال به قدرت لایزال الهی و با تکیه بر وحدت، برادری و همدلی، در مقابل دشمن توطئهگر و شرور ایستادگی کرده و انشاءالله پیروز شویم و تمامی توطئههای دیگر را خنثی سازیم.
حجتالاسلام بامری تاکید کرد: مردم این خطه، مردمی وحدتآفرین، صلحدوست، انقلابدوست، برادردوست و وطندوست هستند؛ آنان همواره در صحنههای دفاع از کیان ایران اسلامی و ارزشهای انقلاب حضوری پررنگ داشتهاند.
وی در پایان بیان کرد: از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که شر همه اشرار و نابکاران را از سر این دیار کم کرده و رشتههای برادری، وحدت و همدلی را در میان آحاد ملت مستحکمتر از پیش بگرداند.
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