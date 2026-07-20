به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از مرز بینالمللی شلمچه، اظهار کرد: معرفی دقیق خدمات و ظرفیتهای موجود میتواند نگاه زائران به این گذرگاه مرزی را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه گرمای شلمچه تفاوت محسوسی با سایر مرزهای غربی ندارد، ادامه داد: نام شلمچه و خرمشهر برای ملت ایران یادآور حماسههای دفاع مقدس است و عبور از این مسیر، علاوه بر سفر زیارتی، خاطره رشادتهای شهدا را در ذهن زائران زنده میکند.
پناهیان از اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در توسعه زیرساختهای اربعین قدردانی کرد و افزود: این سازمان نه تنها مانعی برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس و خدمترسانی به زائران نبوده، بلکه با اقدامات مؤثر خود نقش مهمی در ارتقای خدمات و تسهیل تردد زائران ایفا کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمت به زائران اربعین را توفیقی بزرگ برای مسئولان دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر تسهیل زیارت اربعین انجام شود، آثار و برکات آن در دنیا و آخرت نصیب خدمتگزاران خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت تکریم زائران عراقی در مبادی ورودی کشور تأکید کرد و گفت: نخستین تصویر زائران عراقی از ایران در مرزها شکل میگیرد؛ از این رو نحوه استقبال، ارائه خدمات و برخورد مناسب با آنان، علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، در تقویت پیوندهای دو ملت و مقابله با جنگ نرم دشمنان نقش مهمی دارد.
حجتالاسلام و المسلمین پناهیان با اشاره به تدوین سند ملی اربعین اظهار کرد: در این سند، هزاران مسئله و راهکار مرتبط با حوزههای مختلف خدمترسانی به زائران احصا شده است و نظرات و تجربیات مدیران و دستاندرکاران مرز شلمچه میتواند به تکمیل و غنای هرچه بیشتر این سند ملی کمک کند.
وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی، گمرک، سپاه و بهویژه سازمان منطقه آزاد اروند در خدمترسانی به زائران اربعین، برای همه خادمان این مسیر آرزوی سلامتی و توفیق کرد.
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