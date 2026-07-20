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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

پناهیان:اطلاع‌رسانی صحیح، استقبال زائران از مرزشلمچه را دوچندان می‌کند

پناهیان:اطلاع‌رسانی صحیح، استقبال زائران از مرزشلمچه را دوچندان می‌کند

خرمشهر - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اطلاع‌رسانی صحیح درباره شرایط آب‌وهوایی، امکانات رفاهی و ظرفیت‌های استان بصره، نقش مهمی در افزایش استقبال زائران از مرز شلمچه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی شلمچه، اظهار کرد: معرفی دقیق خدمات و ظرفیت‌های موجود می‌تواند نگاه زائران به این گذرگاه مرزی را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه گرمای شلمچه تفاوت محسوسی با سایر مرزهای غربی ندارد، ادامه داد: نام شلمچه و خرمشهر برای ملت ایران یادآور حماسه‌های دفاع مقدس است و عبور از این مسیر، علاوه بر سفر زیارتی، خاطره رشادت‌های شهدا را در ذهن زائران زنده می‌کند.

پناهیان از اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در توسعه زیرساخت‌های اربعین قدردانی کرد و افزود: این سازمان نه تنها مانعی برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و خدمت‌رسانی به زائران نبوده، بلکه با اقدامات مؤثر خود نقش مهمی در ارتقای خدمات و تسهیل تردد زائران ایفا کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمت به زائران اربعین را توفیقی بزرگ برای مسئولان دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر تسهیل زیارت اربعین انجام شود، آثار و برکات آن در دنیا و آخرت نصیب خدمتگزاران خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تکریم زائران عراقی در مبادی ورودی کشور تأکید کرد و گفت: نخستین تصویر زائران عراقی از ایران در مرزها شکل می‌گیرد؛ از این رو نحوه استقبال، ارائه خدمات و برخورد مناسب با آنان، علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، در تقویت پیوندهای دو ملت و مقابله با جنگ نرم دشمنان نقش مهمی دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پناهیان با اشاره به تدوین سند ملی اربعین اظهار کرد: در این سند، هزاران مسئله و راهکار مرتبط با حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی به زائران احصا شده است و نظرات و تجربیات مدیران و دست‌اندرکاران مرز شلمچه می‌تواند به تکمیل و غنای هرچه بیشتر این سند ملی کمک کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی، گمرک، سپاه و به‌ویژه سازمان منطقه آزاد اروند در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، برای همه خادمان این مسیر آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

کد مطلب 6893775

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