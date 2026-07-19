تداوم امپراتوری در بم/ جعفری و وفاداری به خاتون در آستانه فصل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان از نیمه شهریور آغاز خواهد شد و باشگاهها نیز از اول مرداد به صورت رسمی وارد بازار نقلوانتقالات میشوند. بازاری که طبق روال سالهای اخیر یکی از مهمترین سوژههای آن به نام مرضیه جعفری گره خورده است. سرمربی پرافتخار فوتبال زنان ایران که نزدیک به دو دهه هدایت خاتون بم را برعهده داشته بار دیگر در مرکز گمانهزنیها قرار گرفت اما در نهایت تصمیم گرفت مسیر موفق خود را در این باشگاه ادامه دهد.
جعفری که اخیراً هدایت تیم ملی زنان ایران را نیز در رقابتهای جام ملتهای آسیا برعهده داشت پس از پایان این مسابقات بار دیگر به گزینه اصلی بسیاری از شایعات نقلوانتقالاتی تبدیل شد. اتفاقی که در دو سال اخیر و با ورود استقلال و پرسپولیس به فوتبال زنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
تکرار یک سناریوی آشنا
در آستانه هر فصل نام مرضیه جعفری بیش از هر مربی دیگری در بازار نقلوانتقالات شنیده میشود. امسال نیز شرایط تفاوت چندانی با سالهای گذشته نداشت. حتی گفته میشد این سرمربی باتجربه پس از سالها حضور روی نیمکت خاتون به دنبال تجربهای تازه است و علاوه بر پیشنهادهایی از داخل ایران از چند باشگاه خارجی نیز پیشنهاد همکاری دریافت کرده است.
در همین میان شرایط مالی خاتون بم نیز باعث شد احتمال جدایی جعفری بیش از گذشته جدی به نظر برسد. همین مسئله باعث شد شایعات درباره آینده او روزبهروز افزایش پیدا کند و بسیاری پایان همکاری طولانیمدت این مربی با پرافتخارترین باشگاه فوتبال زنان ایران را نزدیک بدانند.
پروژهای که هیچوقت نهایی نشد
در هفتههای اخیر پرسپولیس جدیترین مشتری مرضیه جعفری معرفی میشد. حتی اخباری درباره احتمال خرید امتیاز باشگاه خاتون از سوی پرسپولیس مطرح شد تا این باشگاه علاوه بر حضور در لیگ برتر از سهمیه آسیایی خاتون نیز استفاده کند. هرچند این اخبار بازتاب زیادی داشت اما در نهایت هیچکدام به مرحله اجرا نرسید.
از سوی دیگر استقلال نیز در مقطعی به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی خود شرایط لازم برای ورود به مذاکرات را نداشت. پس از برطرف شدن این مشکل خبرهایی درباره مذاکره آبیها با جعفری منتشر شد ولی این مذاکرات نیز به توافق نهایی ختم نشد.
در نهایت تمامی گمانهزنیهایی که طی هفتههای گذشته پیرامون آینده این سرمربی مطرح شده بود یکی پس از دیگری رنگ باخت.
خاتون و جعفری؛ همکاری ادامه دارد
آخرین جلسه میان مسئولان باشگاه خاتون بم و مرضیه جعفری تکلیف یکی از مهمترین ابهامات فوتبال زنان را مشخص کرد. در این نشست دو طرف برای ادامه همکاری به توافق رسیدند تا سرمربی موفق خاتون همچنان روی نیمکت این تیم باقی بماند.
به این ترتیب پروژه حضور جعفری در تیمهای مدعی لیگ از جمله استقلال و پرسپولیس برای فصل پیش رو منتفی شد و او ترجیح داد همچنان در باشگاهی به کار خود ادامه دهد که بخش مهمی از تاریخ فوتبال زنان ایران با نام مشترک خاتون و مرضیه جعفری نوشته شده است.
نظر شما