به گزارش خبرنگار مهر، هنوز مدت زیادی از آغاز رسمی نقلوانتقالات تابستانی فوتبال ایران نگذشته است که برخی قراردادها و جابهجاییهای پرحاشیه، نگاهها را به خود جلب کرده و احتمال ورود نهادهای نظارتی به تعدادی از پروندههای نقلوانتقالاتی را افزایش داده است.
یکی از مهمترین محورهای بررسی، قراردادهایی است که خارج از بازه رسمی نقلوانتقالات و در شرایطی منعقد شدهاند که بازیکنان همچنان با باشگاههای قبلی خود قرارداد معتبر داشته و در رقابتهای فصل گذشته برای همان تیمها به میدان میرفتند.
در این میان، نام افشین صادقی و دانیال ایری بیش از سایر بازیکنان مطرح شده است. گفته میشود این دو بازیکن پیش از پایان فصل گذشته با باشگاه نساجی مازندران به توافق رسیده و قرارداد امضا کردهاند؛ در حالی که صادقی بازیکن پیکان و ایری نیز عضو ملوان بندرانزلی بوده و برای تیمهای خود در مسابقات رسمی به میدان میرفتند.
پرونده کسری طاهری نیز از دیگر مواردی است که ابهامات فراوانی پیرامون آن مطرح شده است. این بازیکن که تحت قرارداد باشگاه روبینکازان روسیه قرار داشت، پس از توافق با پرسپولیس و امضای قرارداد داخلی، قرار بود با پرداخت مبلغی حدود ۷۰۰ هزار دلار راهی جمع سرخپوشان شود، اما در ادامه روند انتقال به شکلی غیرمنتظره تغییر کرد و باشگاه نساجی با پرداخت مبلغی نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار رضایتنامه او را دریافت کرد.
همین اتفاقات باعث شده است برخی پروندههای نقلوانتقالاتی با حساسیت ویژه مورد بررسی قرار گیرند چرا که علاوه بر افزایش قابل توجه ارقام قراردادها، نحوه انعقاد برخی توافقها و تغییر ناگهانی مقصد بازیکنان نیز با پرسشهایی همراه شده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال جمعآوری مستندات مربوط به تعدادی از این قراردادها هستند تا در صورت احراز هرگونه تخلف یا نقض مقررات، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
برخی منابع آگاه نیز معتقدند در صورت اثبات تخلفات احتمالی، این بررسیها تنها به بازیکنان محدود نخواهد شد و ممکن است مدیران و مسئولانی که در انعقاد یا ثبت این قراردادها نقش داشتهاند نیز با تبعات حقوقی و انضباطی روبهرو شوند.
به نظر میرسد نقلوانتقالات تابستانی فوتبال ایران که هنوز در هفتههای ابتدایی خود قرار دارد، خیلی زود از فضای فنی فاصله گرفته و وارد مرحلهای شده است که علاوه بر رقابت باشگاهها برای جذب بازیکن، پروندههای حقوقی و نظارتی نیز به یکی از مهمترین موضوعات این بازار تبدیل شده است.
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