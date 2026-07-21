پیروزی پرسپولیس مقابل خیبر در بازی تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه خیبر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد که در زمینه شماره ۳ ورزشگاه آزادی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر برگزار شد و با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخ پوشان پایتخت به پایان رسید.

در این دیدار فراز کمالوند از دو ترکیب متفاوت استفاده کرد و نفرات مختلفی را به میدان فرستاد. خیبر در این دیدار دو بار به تیر دروازه حریف زد و پیام نیازمند هم چندین بار دروازه تیمش را نجات داد ضمن آنکه تیم خیبر در ۱۵ دقیقه پایانی با اخراج یک بازیکن ۱۰ نفره بازی کرد.

مهدی تیکدری نژاد و ایگور سرگیف گل های پرسپولیس را به ثمر رساندند.