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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

پیروزی پرسپولیس مقابل خیبر در بازی تدارکاتی

پیروزی پرسپولیس مقابل خیبر در بازی تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در دیداری تدارکاتی امروز خیبر را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه خیبر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد که در زمینه شماره ۳ ورزشگاه آزادی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر برگزار شد و با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخ پوشان پایتخت به پایان رسید.

در این دیدار فراز کمالوند از دو ترکیب متفاوت استفاده کرد و نفرات مختلفی را به میدان فرستاد. خیبر در این دیدار دو بار به تیر دروازه حریف زد و پیام نیازمند هم چندین بار دروازه تیمش را نجات داد ضمن آنکه تیم خیبر در ۱۵ دقیقه پایانی با اخراج یک بازیکن ۱۰ نفره بازی کرد.

مهدی تیکدری نژاد و ایگور سرگیف گل های پرسپولیس را به ثمر رساندند.

کد مطلب 6895120

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