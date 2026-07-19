رشیدی: حادثه مالازینال زنگ خطر جدی برای مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله رشیدی عصر یکشنبه در سیصد و سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه خیابان مالازینال و همچنین حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ اخیر، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اساسی برای ایمن‌سازی مناطق پرخطر شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: ساختمان‌های این محدوده عمدتاً به‌صورت غیرمهندسی و در شیب‌های تند احداث شده‌اند و شرایط زمین‌شناسی منطقه نیز به دلیل وجود مصالح سنگی هوازده، خاک‌های سطحی و نبود سیستم مناسب زهکشی، پایداری لازم را ندارد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تبریز افزود: نفوذ آب ناشی از بارندگی‌های اخیر، فاضلاب منازل و همچنین تراشه‌برداری غیراصولی در شیب منطقه از عوامل اصلی وقوع لغزش زمین بوده که به تخریب یک ساختمان و ایجاد تغییر شکل در تعدادی از منازل مجاور منجر شده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از ساختمان‌های این محدوده حداقل استانداردهای فنی و مهندسی را ندارند، گفت: کوچک‌ترین لغزش زمین یا وقوع حوادثی مانند زلزله می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای ایجاد کند و به دلیل عرض کم معابر و قرار گرفتن آنها در شیب‌های تند، عملیات امدادرسانی و آواربرداری نیز با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

رشیدی حادثه مالازینال را زنگ خطری برای مدیریت شهری، مسئولان استانی و دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: ساماندهی و ایمن‌سازی این مناطق نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیمات جدی است.

وی درباره روند آواربرداری نیز گفت: مقرر شده است طی سه ماه آینده گزینه‌های مختلف برای اجرای عملیات آواربرداری بررسی و پس از تهیه گزارش مشاور، تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز همچنین از پیش‌بینی ۱۲۰ واحد مسکونی در منطقه اندیشه برای اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده مالازینال خبر داد و افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی نیز موظف شده درباره برخی مسائل مرتبط با نحوه تخصیص واحدها، توضیحات رسمی ارائه کند.

رشیدی خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه، نحوه آواربرداری و تأمین مسکن آسیب‌دیدگان، سه محور اصلی بررسی‌شده در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز بوده است.

در ادامه این جلسه، داوود امیرحقیان گزارشی از روند رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان جنگ اخیر ارائه کرد و گفت: از حدود ۳۰ خانواده آسیب‌دیده، اکنون تنها چهار خانواده در اسکان موقت به سر می‌برند و برای بخش قابل توجهی از خانوارها ودیعه مسکن پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون برای هشت خانواده مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان و برای ۱۴ خانواده دیگر ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن پرداخت شده و ۱۳ خانواده نیز با استفاده از این تسهیلات، محل سکونت موقت خود را تأمین کرده‌اند.

امیرحقیان همچنین از ثبت ۸۵۶ پرونده خسارت خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مربوط به خسارت‌های کمتر از ۳۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شده و رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به روند بازسازی اماکن آسیب‌دیده تصریح کرد: اقدامات اولیه از سوی شهرداری انجام شده و بازسازی واحدهای تخریب‌شده در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. در حال حاضر چهار خانواده همچنان در هتل‌آپارتمان ارس اسکان موقت دارند و روند تأمین مسکن یا بازسازی منازل آنها در دست پیگیری است.