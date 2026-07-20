رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بناب عصر دوشنبه با حضور محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب، حجت‌الله سروری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و جمعی از مسئولان، دهیاران و کارکنان این نهاد برگزار شد.

فرماندار بناب در این مراسم با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، این نهاد را از دستگاه‌های مؤثر در توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از عمران و آبادانی روستاهای شهرستان حاصل تلاش‌های مجموعه بنیاد مسکن است.

محمدحسین قلعه‌ای با تقدیر از خدمات یاسر داداش‌زاده عبدل، افزود: بناب نخستین شهرستان آذربایجان شرقی است که بازنگری طرح هادی در تمامی روستاهای آن به طور کامل اجرا شده و امروز نیز بیش از ۸۰ درصد معابر روستایی شهرستان از آسفالت مناسب برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های حوزه مسکن، گفت: واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن روستایی و همچنین اجرای پروژه نهضت ملی مسکن شهری در شهرک ولیعصر بناب از مهم‌ترین اقدامات بنیاد مسکن است و تاکنون حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در این پروژه احداث شده است.

فرماندار بناب با آرزوی موفقیت برای رئیس جدید بنیاد مسکن شهرستان، بر تداوم خدمت‌رسانی، تعامل با مردم و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خدمات یاسر داداش‌زاده عبدل تقدیر و حبیب رضایی به عنوان رئیس جدید اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بناب معرفی شد.

رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بناب نیز خدمت به مردم را افتخاری بزرگ دانست و بر تداوم اجرای برنامه‌های توسعه روستایی و حوزه مسکن تأکید کرد.

رضایی همچنین از شهروندان خواست به جای تهیه گل، شیرینی و نصب بنر به مناسبت انتصاب وی، در صورت تمایل هزینه آن را به مؤسسه بیماران سرطانی موعود شهرستان بناب اختصاص دهند تا این اقدام در راستای حمایت از بیماران نیازمند و ترویج فرهنگ نیکوکاری انجام شود.