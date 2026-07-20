به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار اظهار کرد: دشمن اکنون سخت ناامید شده و جنگ شناختی به راه انداخته است تا که جای شهید و قاتل را عوض کند و به دنبال آن است که از طریق شبکه‌های اجتماعی، مجازی و ماهواره‌ای ذهنمان را درگیر کند و آرامشمان را از بین ببرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی افزود: دشمن در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان چهار راهبرد شامل شکست ایران، تجزیه ایران، از بین بردن قدرت موشکی و حذف قدرت هسته‌ای را در ذهن داشت که به حمدلله در تمامی این موارد شکست خورد و امروز بخشی از این قدرت را در تنگه هرمز می‌بینیم.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در روزهای اخیر ادامه داد: ایشان در آخرین پیام خود فرمودند که به دشمن و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید. ما امروزه بیش از هر زمان دیگری بر اعتماد به مسوولان خدوم و دلسوز و نیروهای مسلح قهرمان و نیز پرهیز از ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی تاکید داریم.

رستگار گفت: معتقدیم که امروز بزرگترین معروف وحدت و بزرگترین منکر اختلاف و تفرقه است و باید سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی مقتدرانه با قوت و تا زمان به زمین زدن دشمن ادامه یابد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی افزود: به همان اندازه که میدان ارزش دارد خیابان هم ارزش دارد، چیزی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند و در کنار آن عرصه دیپلماسی هم باید با قدرت و به دور از هرگونه توهین به مسوولان حاضر در این عرصه باشد.

وی ادامه داد: رمز ‌موفقیت قائد شهید امت در شهرهای تشییع شده که با حضور جمعیت ده‌ها میلیونی برگزار شد بندگی خدا بود، چیزی که در امام راحل(ره) هم بود و تشییع ایشان با جمعیت ۱۰ میلیونی برگزار شد و اگر تشییع رهبر شهیدمان در شهرهای دیگر هم می‌بود جمعیتی صدها میلیونی به ثبت می‌رسید.

به گفته رستگار، دشمنان از شکسته شدن پر و بال جمهوری اسلامی و سقوط آن صحبت کرده بودند، اما مردم پاسخی قاطع به آنان دادند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی افزود: آنچه که در انقلاب شکل گرفت بوسیله امام راحل(ره) ایجاد شد و توسط امام شهید در طول عمر ۳۷ ساله رهبری ایشان تثبیت شد.

وی ادامه داد: رهبر جدیدمان همانند پدر شهیدشان بر میدان، خیابان و دیپلماسی مقتدرانه اشراف دارند و تاکنون اداره کشور را به‌خوبی داشتند و انتخاب ایشان به عنوان رهبر هم یک معجزه الهی بود.

به گفته رستگار، ایشان شایسته‌ترین ‌فرد برای انتخاب رهبر سوم از سوی مجلس خبرگارن رهبری بود، گزینه‌ای که محبوب همه بود و حتی یک مخالف هم نداشت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی با بیان اینکه امروز همه پشت امام رشیدمان هستند، گفت: دشمن می‌خواهد تفرقه افکنی کند، اما با وحدت و ولایت‌پذیری باید دشمنان را ناکام و ناامید سازیم.