استاندار خراسان رضوی:منطقه تاریخی توس باید با اقتصاد گردشگری اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در جلسه شورای احیای توس با دستور کار ساماندهی عرصه پیشنهادی ثبت جهانی شهر تاریخی توس اظهار کرد: هر اقدامی که برای ثبت جهانی توس لازم است باید هرچه سریع‌تر انجام شود. لازم است یک جدول زمان‌بندی، چک‌لیست و برنامه عملیاتی مشخص تهیه کنیم تا همه بدانند چه کاری، در چه زمانی و توسط چه دستگاهی باید انجام شود. باید پیش‌بینی‌های لازم را برای تسریع این روند انجام دهیم و این موضوع را به‌عنوان یک مسئولیت مشترک دنبال کنیم. وظیفه همه ارکان دولت است که برای تحقق این هدف پای کار باشند.

استاندار خراسان رضوی افزود: شورای احیای توس حدود ۱۰ سال تشکیل نشده بود و این وقفه به ضرر این مجموعه تمام شد. خوشبختانه امروز اراده و باور لازم برای انجام این کار وجود دارد و باید از این فرصت استفاده کنیم. همچنین تقاضا دارم از افراد دیگری که توان، تجربه و علاقه دارند نیز استفاده کنیم. استاد گیتی فلاح‌رستگار که سال‌ها در حوزه فردوسی و توس پژوهش کرده‌اند، ۱۹ پیشنهاد برای این موضوع ارائه دادند. کسی که بیش از ۶۰ سال در این حوزه کار کرده، قطعاً حرف‌های ارزشمندی برای شنیدن دارد.

وی با اشاره به جایگاه مدیریتی توس اظهار کرد: اگر قرار است این کار را به‌صورت جدی انجام دهیم، باید جایگاه مدیریت منطقه تاریخی توس نیز متناسب با اهمیت آن تعریف شود. شهردار منطقه تاریخی توس باید به اندازه شهردار مشهد جایگاه و اختیار داشته باشد؛ چراکه مشهد در بعد زیارت یک کلان‌شهر مذهبی و جهانی است و توس نیز در حوزه تمدنی و تاریخی خراسان جایگاهی بی‌بدیل دارد. مانند مشهد و توس، در حوزه تمدنی خراسان نمونه دیگری نداریم و باید این جایگاه را تثبیت کنیم.

مظفری ادامه داد: در حوزه اجرایی، کارهای بسیار زیادی پیش‌رو داریم و هرچه بیشتر بررسی می‌کنیم، ابعاد جدیدتری از کار مشخص می‌شود. هیئت‌امنایی کردن این مراکز اقدام بسیار مهمی است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود. همچنین باید انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، پژوهشکده‌ها و همه علاقه‌مندان را به این مجموعه متصل کنیم تا فضای مشارکت و فعالیت فرهنگی ایجاد شود. یکی از پیشنهادهای مهم نیز تشکیل سازمان موقوفات فردوسی است که می‌تواند بسیاری از امور را سامان دهد و زمینه مشارکت مردم را فراهم کند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش مدیریت استان در این مسیر گفت: در مجموعه استانداری، موضوع میراث‌فرهنگی یکی از اولویت‌های ماست و هر اندازه این مجموعه قدم بردارد، ما نیز در کنار آن خواهیم بود. همچنین تأکید دارم که برای توس و به‌طور کلی برای مشهد باید برنامه مشخص داشته باشیم. اگر برنامه نداشته باشیم، ساخت‌وسازهای غیرمجاز ادامه پیدا می‌کند؛ همان‌طور که امروز هزاران ساخت‌وساز و ویلا در این منطقه شکل گرفته و پس از وقوع آن، همه ناچار شده‌ایم در موضع انفعال قرار بگیریم. درباره کاربری‌ها نیز اگر برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، جای نگرانی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: باید مجموعه توس را با نگاه جامع ببینیم و اقتصاد آن را بر پایه اقتصاد گردشگری، اقتصاد هنر و فعالیت‌های فرهنگی سامان دهیم. این مجموعه باید توانمند و درآمدزا باشد تا بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند و صرفاً متکی به بودجه‌های دولتی نباشد. شهرداری نیز باید نقش پررنگ‌تری در این حوزه ایفا کند. همچنین اجرای طرح باغ مفاخر در آن منطقه با توجه به محدودیت زمانی، از اقداماتی است که می‌تواند با سرعت انجام شود. باور و اعتقاد لازم برای انجام این کار وجود دارد و مجموعه مدیریت استان با تمام توان در کنار این مسیر خواهد بود.