خبرگزاری مهر- گروه استان ها، حسین دباغ یزدی: در شرایطی که کشور با تهدیدها و مسائل مختلفی روبهرو است، وحدت و انسجام ملی در هر جامعهای یکی از مهمترین عوامل عبور از بحرانها و مشکلات به شمار میرود. در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است، اختلاف سلیقه و نقد مسائل باید در مسیر اصلاح امور قرار گیرد و نباید به عاملی برای ایجاد تفرقه، بیاعتمادی و تضعیف روحیه عمومی تبدیل شود.
در همین راستا، در این گزارش مسئولان شهرستان کاشمر بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت اعتماد عمومی، خدمت صادقانه مسئولان و هوشیاری مردم در برابر شایعات تأکید کردند.
وحدت مردم مهمترین سرمایه کشور برای عبور از مشکلات است
حجتالاسلام علی احدی، امام جمعه موقت کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین اصولی که در شرایط کنونی باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد، مسئله وحدت و انسجام ملی است.
امام جمعه موقت کاشمر افزود: کشور ما از ظرفیتها و نعمتهای فراوانی برخوردار است و اگر این ظرفیتها در سایه همدلی و وحدت به کار گرفته شود، میتوان بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد.
وی با بیان اینکه اختلاف نظر در جامعه امری طبیعی است، گفت: اختلاف سلیقهها و دیدگاهها نباید به اختلاف و دشمنی تبدیل شود و همه ما باید در مسائل اساسی کشور، منافع ملی و مصالح مردم را بر نگاههای فردی، جناحی و گروهی ترجیح دهیم.
احدی ادامه داد: یکی از آسیبهایی که امروز جامعه را تهدید میکند، ایجاد یأس و ناامیدی و تضعیف اعتماد مردم است و گاهی مطالبی در فضای مجازی منتشر میشود که نتیجه آن ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان و تضعیف سرمایه اجتماعی است.
امام جمعه موقت کاشمر تصریح کرد: نقد مسئولان و بیان مشکلات مردم لازم است، اما نقد باید منصفانه، دلسوزانه و در مسیر اصلاح امور باشد چون نمیتوان از یک سو افرادی را برای انجام مأموریتهای مهم و خدمت به کشور به میدان فرستاد و از سوی دیگر با ادبیات نامناسب، توهین و تخریب، آنان را مورد هجمه قرار داد؛ چراکه این رفتار با عقلانیت و منافع ملی سازگار نیست.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه هستند، گفت: امروز حفظ وحدت مردم یک وظیفه عمومی است و مردم، مسئولان، نخبگان، روحانیون و همه گروههای اجتماعی باید مراقب باشند که سخنان و رفتار آنان موجب ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه نشود.
احدی افزود: کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر چیز به همدلی و همکاری نیازمند است. اگر مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با استفاده از خرد جمعی برای حل مشکلات تلاش کنند، بسیاری از موانع قابل عبور خواهد بود.
امام جمعه موقت کاشمر اظهار کرد: اگر از خودپرستی، هوا و هوس و نگاههای صرفاً جناحی فاصله بگیریم و اعتلای کشور و خدمت به مردم را هدف قرار دهیم، زمینه پیشرفت و موفقیت فراهم خواهد شد.
مسئولان باید در این شرایط ویژه گرهگشای مشکلات مردم باشند
در ادامه محمد قربانی، فرماندار کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه و خاصی قرار داریم و کشور عزیزمان ایران در حال جنگ با قدرت اول نظامی دنیاست؛ قدرتی که از نظر بودجه، تجهیزات و فناوری نظامی قابل مقایسه با امکانات کشور ما نیست.
فرماندار کاشمر افزود: با این حال، نیروهای مسلح، دولت، قوای سهگانه و در رأس همه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اقتدار ایستادهاند و اجازه ندادهاند خواستههای دشمن بر ملت ایران تحمیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت درک صحیح مسئولان از شرایط کشور گفت: درک این شرایط به معنای گرهگشایی از مشکلات مردم، حمایت از سرمایهگذاران، کمک به ایجاد اشتغال و تلاش برای توسعه اشتغال در شهرستان است.
قربانی تصریح کرد: اگر مسئولان این اقدامات را بهدرستی انجام دهند، در واقع به دولت، مردم و نظام جمهوری اسلامی کمک کردهاند.
فرماندار کاشمر با اشاره به ضرورت تقویت اتحاد و همدلی در جامعه گفت: نباید اجازه دهیم عدهای به هر دلیل و در هر مناسبتی بر طبل جدایی و نفاق بکوبند؛ چراکه این اقدامات هیچ دستاوردی برای کشور ندارد و نتیجهای جز خسته، ناامید و دلسرد کردن مردم از کار و تلاش نخواهد داشت.
وی با اشاره به شرایط مدیریتی شهرستان اظهار کرد: امروز کاشمر در شرایط مطلوبی قرار دارد و همدلی، همزبانی و همراهی خوبی میان ارکان مدیریتی شهرستان وجود دارد.
قربانی افزود: فرمانداری، امام جمعه، شورای تأمین و اعضای این شورا با همدلی و تلاش در حال فعالیت هستند و همه تلاش میکنند شهرستان به بهترین نحو اداره شود.
خدمت صادقانه و حفظ وحدت ملی وظیفه مسئولان است
خزاعی، رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین وظیفه مسئولان در شرایط کنونی، خدمت صادقانه، تقویت امید و حفظ وحدت و انسجام ملی است.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر افزود: نخبگان نیز باید با تبیین صحیح مسائل، مقابله با جنگ شناختی دشمن و ارائه راهکارهای علمی، در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی کشور گام بردارند.
وی بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، همدلی، مسئولیتپذیری و عمل به منویات مقام معظم رهبری، ضامن پیشرفت و امنیت کشور است.
خزاعی با تأکید بر ضرورت تحقق عملی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: تحقق این رهنمودها نیازمند برنامهریزی، زمانبندی، پاسخگویی و پرهیز از شعارزدگی است و هر دستگاه باید سهم خود را در اجرای این توصیهها مشخص کرده و عملکرد خود را بهصورت شفاف به مردم گزارش دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر ادامه داد: مشارکت مردم، نخبگان و جوانان در فرآیند تصمیمسازی و نظارت، زمینه تبدیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به اقدامات مؤثر و ماندگار را فراهم میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر حفظ وحدت، پرهیز از اختلافات و توجه به مطالبات مردم را از مهمترین عوامل تقویت همبستگی ملی دانست و گفت: ارتقای عدالت، افزایش کارآمدی مدیران، حمایت از تولید، تقویت اقتصاد، جهاد تبیین و اعتمادسازی از طریق صداقت و شفافیت، موجب افزایش اقتدار ملی میشود.
صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه وظیفه همگانی است
حجت الاسلام مهدی کیانی، استاد حوزه و دانشگاه کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه، تنازع و اختلافات سیاسی، وظیفهای همگانی است و همه طیفها، بهویژه طیف انقلابی، باید نسبت به مسئله وحدت اهتمام ویژه داشته باشند.
استاد حوزه و دانشگاه کاشمر افزود: نخبگان، فعالان فرهنگی و افراد تأثیرگذار جامعه نقش مهمی در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی دارند و هر فردی به تناسب جایگاه و میزان ارتباط خود میتواند بر افراد مختلف جامعه اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: زمانی که بر طبل اختلاف بکوبیم و فضای جامعه را بهگونهای نشان دهیم که گویی دوگانگی و چنددستگی در کشور وجود دارد، این مسئله موجب تضعیف روحیه مردم در برابر دشمن خواهد شد؛ اما اگر اتحاد میان مردم و مسئولان حفظ شود و مسئولان در برابر دشمن با یک صدا سخن بگویند، قدرت کشور در عرصههای مختلف چند برابر خواهد شد.
کیانی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر اخبار و شایعات گفت: در مسائل مرتبط با جنگ و امنیت باید با دقت بیشتری رفتار کرد و اخبار و اطلاعات مربوط به این حوزه را از منابع رسمی و معتبر دریافت کرد.
استاد حوزه و دانشگاه کاشمر افزود: امروز در فضای مجازی شایعات فراوانی منتشر میشود و مردم باید توجه داشته باشند که هر خبری که در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی منتشر میشود، الزاماً صحت ندارد.
وی تأکید کرد: اخبار مربوط به مسائل امنیتی و جنگی باید از مسئولان رسمی و منابع معتبر دریافت شود، نه رسانههایی که مشخص نیست اخبار خود را از چه منابعی دریافت میکنند.
وحدت، مطالبهای فراتر از شعار
در مجموع، آنچه از دیدگاه مسئولان و نخبگان برمیآید، این است که عبور از شرایط ویژه کشور و مقابله با تهدیدهای دشمن، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی است.
در این میان، مسئولان با خدمت صادقانه، پاسخگویی و گرهگشایی از مشکلات مردم، نخبگان و فعالان اجتماعی با تبیین صحیح مسائل و مردم نیز با هوشیاری در برابر شایعات و پرهیز از بازنشر اخبار غیرمعتبر، میتوانند در تقویت سرمایه اجتماعی کشور نقشآفرین باشند.
بدون تردید، اختلاف نظر و نقد منصفانه بخشی طبیعی از جامعه است، اما تبدیل اختلاف سلیقه به تفرقه، تخریب و بیاعتمادی، مسیری است که میتواند جامعه را از مسائل اصلی دور کند و به تضعیف توان ملی بینجامد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، تعقل، همدلی، مسئولیتپذیری، خرد جمعی و پرهیز از حاشیهسازی میتواند مسیر عبور کشور از مشکلات را هموار کند؛ مسیری که در آن مردم و مسئولان در کنار یکدیگر، با حفظ وحدت و امید، برای ساختن آیندهای بهتر تلاش کنند.
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