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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

حزب‌الله انتخاب الحیه به ریاست دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت

حزب‌الله انتخاب الحیه به ریاست دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای، انتخاب خلیل الحیه به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و جانشین شهید یحیی السنوار را تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است که حزب‌الله این انتخاب را به جنبش حماس و خلیل الحیه تبریک می‌گوید.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد مقاومت فلسطین همچنان بر مواضع خود پایبند خواهد ماند و تا زمان آزادسازی وطن و مقدسات فلسطین، به دفاع از حقوق ملت آن ادامه خواهد داد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که الحیه را به‌ عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش و جانشین شهید سنوار انتخاب شده است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاسی الحیه، حمایت او از توسعه روابط حماس با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان است.

کد مطلب 6894109

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