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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

 اجرای «شهر دوست‌دار سالمند» نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست

 اجرای «شهر دوست‌دار سالمند» نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست

زنجان- مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه اجرای «شهر دوست‌دار سالمند» نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست، گفت: در این طرح ۳۶۰ سالمند در پنج منطقه استان مورد غربالگری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی در دومین جلسه شورای سالمندان استان زنجان با تأکید بر روند روبه‌رشد سالمندی در کشور اظهار داشت: افزایش جمعیت سالمندان پدیده‌ای جهانی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند، ازاین‌رو برنامه‌ریزی هدف‌مند و بلندمدت در این حوزه ضروری است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به سند ملی سالمندان گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای این سند، توانمندسازی سالمندان از طریق آموزش، مهارت‌آموزی، توسعه مشارکت اجتماعی، ایجاد محیط‌های توانمندساز و افزایش دسترسی آنان به خدمات موردنیاز است.

کرمی با بیان اینکه «شهر دوستدار سالمند» باید شرایط زندگی فعال و مستقل سالمندان را فراهم کند، تصریح کرد: این الگو در سه حوزه محیطی، اجتماعی و خدماتی و در هشت محور از جمله مناسب‌سازی فضاهای عمومی، حمل‌ونقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، خدمات سلامت، فناوری اطلاعات و فرهنگ احترام به سالمندان تعریف شده است.

او با اشاره به افزایش شتابان جمعیت سالمندی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «شهر دوستدار سالمند» تأکید کرد و گفت: این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود سالمندان در استان پیگیری خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح در چهار مرحله شامل ارزیابی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت انجام می‌شود و در مرحله نخست باید با مشارکت خود سالمندان، نیازها و مشکلات آنان در محلات پایلوت شناسایی و بر اساس نتایج، برنامه‌های عملیاتی تدوین شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به تجربه اجرای این طرح در بخشی از شهر اصفهان گفت: در این الگو برای هر پروژه، متولی، زمان‌بندی، منابع مالی و خروجی مشخص تعریف شده و همین رویکرد می‌تواند در زنجان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کرمی همچنین گزارشی از اجرای طرح توانمندسازی سالمندان در زنجان ارائه کرد و گفت: این طرح از سال گذشته آغاز و در سه‌ماهه نخست امسال به پایان رسید و باهدف ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، به‌ویژه زنان سالمند، اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ۳۶۰ سالمند در پنج منطقه استان مورد غربالگری قرار گرفتند و آموزش‌هایی در زمینه سبک زندگی سالم، مهارت‌های زندگی، خودمراقبتی، بهداشت فردی، نقش خانواده در مراقبت از سالمندان و پیشگیری از بیماری‌ها دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح، نیازهای سالمندان در حوزه تجهیزات کمک توان‌بخشی از جمله عینک، عصا، ویلچر، سمعک و دندان‌ مصنوعی نیز شناسایی شد و افراد واجد شرایط می‌توانند از خدمات حمایتی بهزیستی در این زمینه بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6893987

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