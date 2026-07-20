به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی در دومین جلسه شورای سالمندان استان زنجان با تأکید بر روند روبهرشد سالمندی در کشور اظهار داشت: افزایش جمعیت سالمندان پدیدهای جهانی است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند، ازاینرو برنامهریزی هدفمند و بلندمدت در این حوزه ضروری است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به سند ملی سالمندان گفت: یکی از مهمترین محورهای این سند، توانمندسازی سالمندان از طریق آموزش، مهارتآموزی، توسعه مشارکت اجتماعی، ایجاد محیطهای توانمندساز و افزایش دسترسی آنان به خدمات موردنیاز است.
کرمی با بیان اینکه «شهر دوستدار سالمند» باید شرایط زندگی فعال و مستقل سالمندان را فراهم کند، تصریح کرد: این الگو در سه حوزه محیطی، اجتماعی و خدماتی و در هشت محور از جمله مناسبسازی فضاهای عمومی، حملونقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، خدمات سلامت، فناوری اطلاعات و فرهنگ احترام به سالمندان تعریف شده است.
او با اشاره به افزایش شتابان جمعیت سالمندی، بر ضرورت برنامهریزی برای اجرای طرح «شهر دوستدار سالمند» تأکید کرد و گفت: این طرح با مشارکت دستگاههای اجرایی، شهرداری، سازمانهای مردمنهاد و خود سالمندان در استان پیگیری خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح در چهار مرحله شامل ارزیابی، برنامهریزی، اجرا و نظارت انجام میشود و در مرحله نخست باید با مشارکت خود سالمندان، نیازها و مشکلات آنان در محلات پایلوت شناسایی و بر اساس نتایج، برنامههای عملیاتی تدوین شود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به تجربه اجرای این طرح در بخشی از شهر اصفهان گفت: در این الگو برای هر پروژه، متولی، زمانبندی، منابع مالی و خروجی مشخص تعریف شده و همین رویکرد میتواند در زنجان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کرمی همچنین گزارشی از اجرای طرح توانمندسازی سالمندان در زنجان ارائه کرد و گفت: این طرح از سال گذشته آغاز و در سهماهه نخست امسال به پایان رسید و باهدف ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، بهویژه زنان سالمند، اجرا شد.
وی افزود: در این طرح ۳۶۰ سالمند در پنج منطقه استان مورد غربالگری قرار گرفتند و آموزشهایی در زمینه سبک زندگی سالم، مهارتهای زندگی، خودمراقبتی، بهداشت فردی، نقش خانواده در مراقبت از سالمندان و پیشگیری از بیماریها دریافت کردند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح، نیازهای سالمندان در حوزه تجهیزات کمک توانبخشی از جمله عینک، عصا، ویلچر، سمعک و دندان مصنوعی نیز شناسایی شد و افراد واجد شرایط میتوانند از خدمات حمایتی بهزیستی در این زمینه بهرهمند شوند.
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