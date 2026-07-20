  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

دیدار سفرای ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با عراقچی

دیدار سفرای ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با عراقچی

سفرای جمهوری اسلامی ایران در رم، پاریس و لندن امروز طی دیدارهای جداگانه با وزیر امور خارجه، دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صبوری، محمد امین‌نژاد و سید علی موسوی سفرای جمهوری اسلامی ایران در رم، پاریس و لندن امروز دوشنبه طی دیدارهای جداگانه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها، آخرین وضعیت روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با ایتالیا، فرانسه و انگلیس، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز روند مناسبات ایران با کشورهای اروپایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سفرای کشورمان نزد سه کشور اروپایی همچنین گزارش هایی از آخرین تحولات حوزه مأموریت خود، روند تعاملات سیاسی و دیپلماتیک و مهم‌ترین موضوعات در دستور کار روابط با کشورهای محل مأموریت ارائه کردند.

وزیر امور خارجه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی، بر تداوم رایزنی‌های فعال، تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مسئولانه مسائل دوجانبه و چندجانبه با کشورهای اروپایی تأکید کرد.

کد مطلب 6893988
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها