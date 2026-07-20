به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد خوش‌اخلاق اظهار کرد: در سال جاری گوجه‌فرنگی در سطح پنج هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۶۴ هزار تن محصول از این مزارع برداشت خواهد شد.

وی افزود: شهرستان تاکستان با تولید پیش‌بینی‌شده ۲۶۷ هزار تن، رتبه نخست تولید گوجه‌فرنگی استان را در اختیار دارد و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار مصرف و خوراک واحدهای صنایع تبدیلی ایفا می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش عملکرد این محصول تصریح کرد: استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار، مدیریت بهینه آبیاری، تغذیه اصولی مزارع و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان، از مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید گوجه‌فرنگی است.

خوش‌اخلاق خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از گوجه‌فرنگی تولیدی استان علاوه بر عرضه در بازار تازه‌خوری، در واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری مصرف می‌شود که این امر نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره تولید و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی دارد.

وی در پایان بر تداوم حمایت‌های فنی از بهره‌برداران، توسعه روش‌های نوین کشت و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری با هدف کاهش مصرف آب، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد.

