قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری از ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ مشخص شد.

میانگین قیمت میوه امسال نسبت به مشابه سال گذشته بسیار گران‌تر بود و حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو گرم برآورد می‌شود.

بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و... باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش برسد.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید.

قیمت عمده میوه و سبزیجات در مشابه سال گذشته (۲۳ تیر ۱۴۰۴) از اینجا قابل مشاهده است.