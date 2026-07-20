دهشیری: جهاد امروز، خدمت صادقانه و پاسخگویی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان، با اشاره به شرایط امروز کشور، اظهار کرد: امروز در ایام جهاد قرار داریم و جهاد تنها حضور در میدان نبرد نیست، بلکه به معنای مجاهده، تلاش و انجام مسئولیت در هر جایگاهی است.

وی افزود: همان‌گونه که رزمندگان در خط مقدم و مراکز فرماندهی برای حفظ انقلاب و کشور جان‌فشانی می‌کنند، همه مسئولان نیز موظفند در پشت جبهه با تلاش و خدمت صادقانه، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: خداوند متعال از بندگان بی‌نیاز است و هر کس در راه او جهاد و تلاش کند، نتیجه آن به خود او بازمی‌گردد؛ از این رو هیچ‌کس نباید در انجام مسئولیت خود کوتاهی کند.

دهشیری تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) جهاد بانوان را حسن همسرداری و رسیدگی به خانواده دانسته‌اند و جهاد کارمندان نیز خدمت شایسته و پاسخگویی مناسب به مردم است. کم‌کاری در انجام وظایف، در برابر خون شهدا مسئولیت‌آور خواهد بود.

وی بیان کرد: مسئولان باید مراجعه مردم را نعمتی الهی بدانند، نه اینکه خود را طلبکار ارباب‌رجوع تصور کنند. برخورد نیکو، احترام و خوش‌رویی با مردم از سفارش‌های امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع) است.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: علامه طباطبایی در پاسخ به درخواست یک نصیحت کوتاه فرمودند: «با همه مهربان باش.» این توصیه باید سرلوحه رفتار مسئولان با مردم باشد، البته در برابر دشمنان نیز باید با اقتدار ایستادگی کرد.

دهشیری یادآور شد: در شرایط کنونی، اگر مردم پرسش یا ابهامی داشته باشند، مسئولان باید با استدلال، منطق و پاسخ‌های قانع‌کننده آنان را اقناع کنند و با همدلی، وحدت و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینه پیروزی کشور بر دشمنان را فراهم سازند.