به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن با صدور اطلاعیهای از آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری از فردا خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر بروز اختلال در پیشفروش بلیت قطارهای مسافری با تاریخ حرکت یکم تا شانزدهم مردادماه، با رفع نقص فنی ایجادشده و بازگشت پایداری شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، فرآیند پیشفروش بلیت از ساعت ۸:۳۰ صبح روز سهشنبه (۳۰ تیر) آغاز خواهد شد.
بر اساس اعلام راهآهن، پیشفروش بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سهشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام میشود و فروش حضوری نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز در مراکز مجاز فروش بلیت صورت خواهد گرفت.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد هموطنان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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