به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا سادات‌حسینی اظهار کرد: یک قطار فوق‌العاده با ظرفیت ۴۵۰ نفر در ساعت ۲۳ روز پنجم مردادماه، ایستگاه یزد را به مقصد خرمشهر و مرز شلمچه ترک خواهد کرد.

وی درباره برنامه بازگشت زائران نیز افزود: سفر بازگشت این قطار برای روز اربعین، سیزدهم مردادماه برنامه‌ریزی شده و در ساعت ۲۳ از مبدأ خرمشهر به سمت یزد حرکت خواهد کرد.

سادات‌حسینی با تأکید بر اتخاذ تمهیدات رفاهی کامل برای مسافران این مسیر، از متقاضیان خواست تا برای جلوگیری از هرگونه مشکل در برنامه‌ریزی سفر، در اسرع وقت از طریق سامانه رسمی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.