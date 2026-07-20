به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیمی روز دوشنبه با بررسی چالش‌های مرزی و ترانزیتی ایران و جمهوری آذربایجان در نشست میز تجاری آذربایجان، با تشریح آخرین وضعیت تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای میان ایران و جمهوری آذربایجان، آماری از وضعیت تردد ناوگان زمینی از مرزهای بیله‌سوار، آستارا، جلفا و پلدشت ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت متوازن تردد در مرزهای کشور، گفت: سازمان راهداری و گمرک باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر، توازن مناسبی میان گمرکات آستارا و بیله‌سوار برقرار کنند تا از ایجاد ترافیک، ازدحام و صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها جلوگیری شود.

وی با اشاره به گلایه رانندگان از روند ترخیص در مرز جلفا، افزود: رانندگان از افزایش زمان انتظار و طولانی شدن صف‌های نوبت در این گمرک نسبت به گذشته ابراز نارضایتی کرده‌اند و لازم است این موضوع به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای عبور و مرور در مرزها تأکید کرد و متذکر شد: ایجاد سامانه‌های هوشمند برای مدیریت تردد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک، زمان توقف ناوگان و تسهیل مبادلات تجاری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی مسائل مرتبط با مرزها و تجارت خارجی، باید رویکردی ملی داشت و از نگاه صرفاً منطقه‌ای پرهیز کرد، چراکه حل این مسائل در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.