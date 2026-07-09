به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدزاده روز پنجشنبه با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: طغیان رودخانه ارس که از ساعت ۲ بامداد امروز آغاز شد، سبب انسداد و آسیب جدی به محورهای مواصلاتی کلیدی این شهرستان، از جمله مسیر «جلفا-کلیسا» و راههای دسترسی به روستاهای «کلید داغی» و «گلفرج» شده است.
وی با اشاره به اقدامات فوری مدیریت بحران افزود: تیمهای عملیاتی و عوامل راهداری از همان ساعات اولیه وقوع سیلاب، در کانونهای بحران مستقر شده و عملیات پاکسازی و ایمنسازی محورهای آسیبدیده به صورت شبانهروزی آغاز شده است تا وضعیت تردد به روال عادی بازگردد.
معاون عمرانی فرماندار جلفا در خصوص وضعیت زیرساختهای انرژی نیز گفت: جریان سیلاب منجر به آسیبدیدگی خطوط لوله و توقف موقت جریان گاز در روستاهای کلید داغی و گلفرج شده است. در همین راستا، هماهنگیهای لازم با سازمان منطقه آزاد ارس جهت بهرهگیری از تجهیزات و ماشینآلات انجام شده و برنامهریزیهای فنی برای ترمیم شبکه و اتصال مجدد گاز مشترکین در دستور کار قرار دارد.
احمدزاده ضمن تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان و مسافران، تصریح کرد: از هموطنان تقاضا داریم تا زمان تثبیت شرایط شبکه گاز و بازگشایی کامل مسیرها، از هرگونه تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه ارس و مناطق تحت تأثیر سیل خودداری کنند. ارزیابی دقیق خسارات وارده به ابنیه و تأسیسات پس از فروکش کردن کامل جریان سیلاب و ایمنسازی محیط، توسط تیمهای کارشناسی انجام و جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
بر پایه این گزارش، رودخانه ارس به عنوان شریان حیاتی شمالغرب کشور، به دلیل توپوگرافی خاص حوضه آبریز و تغییرات اقلیمی، در سالهای اخیر با چالشهایی نظیر رگبارهای شدید و کاهش زمان تمرکز روانابها مواجه بوده است. ترکیب این عوامل هیدرولوژیکی با ساختار زمینشناسی منطقه، ریسک سیلابهای فصلی را افزایش داده که با توجه به تراکم تأسیسات گمرکی، راههای ترانزیتی و جمعیت ساکن در دشت سیلابی نوار مرزی جلفا، ضرورت بازنگری در طرحهای ایمنسازی حریم رودخانه، اجرای پروژههای جامع آبخیزداری و ارتقای تابآوری زیرساختها با رویکردی علمی و تخصصی، بیش از پیش نمایان شده است.
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