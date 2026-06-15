صادرات ۳۳۴ میلیون دلاری از گمرکات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عباس‌زاده روز دوشنبه گفت: گمرک تبریز با سهم ۶۳ درصدی از ارزش و ۴۷ درصدی از وزن صادرات، رتبه نخست را در میان گمرکات استان به خود اختصاص داده است. این گمرک با ثبت صادراتی به ارزش ۲۳۱ میلیون دلار و وزن ۲۸۴ هزار تُن در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن گمرک سهلان با ۴۰ میلیون دلار و ۵۰ هزار تن در رتبه دوم قرار گرفته است.

وی عمده کالاهای صادراتی استان را چدن، آهن و فولاد، مس و مصنوعات از مس، محصولات پتروشیمی، روی و مصنوعات از روی و میوه‌های خوراکی عنوان کرد و افزود: ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و گرجستان از مهم‌ترین مقاصد این اقلام بوده‌اند.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به واردات قطعی کالا اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۶۶ هزار تُن کالا به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دلار از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده است.

عباس‌زاده عمده اقلام وارداتی را ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، توتون و تنباکو، گوشت، قطعات ماشین‌آلات راهسازی و وسایل نقلیه زمینی اعلام کرد و یادآور شد: این کالاها بیشتر از کشورهای ترکیه، امارات، چین، آلمان و هند وارد شده‌اند. وی همچنین از واردات ۲۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۴۶ میلیون دلار خبر داد.

ناظر گمرکات استان با اشاره به وصول ۵۰ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال درآمد گمرکی در ۲ ماهه نخست سال جاری گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۳ درصد افزایش داشته است.