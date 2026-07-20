آمادگی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس آذربایجان‌ غربی برای جابجایی زائران اربعین

‍ ‍ ‍ ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات در مرزهای استان برای تردد زائران حسینی اظهار کرد: در مجموع ۴۹۵ دستگاه ناوگان حمل‌ ونقل عمومی با همکاری بیش از یک هزار راننده برای جابه‌جایی زائران در مسیرهای تعیین‌ شده آماده ارائه خدمات هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و استقرار تیم‌های نظارتی، تلاش می‌شود جابه‌جایی زائران اربعین حسینی با حداکثر ایمنی، نظم و کیفیت خدمات انجام شود و از زائران نیز درخواست می‌شود بلیت سفر خود را صرفاً از مراکز و سامانه‌های مجاز تهیه کنند.

شکری ادامه داد: تمامی شرکت‌های حمل ‌ونقل موظف به رعایت نرخ‌های مصوب بوده و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات به زائران انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: با هدف ایجاد نظم در جابه‌جایی زائران و ارائه خدمات مطلوب، نرخ کرایه ناوگان عمومی بر اساس ظرفیت اتوبوس و مسیر سفر تعیین شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی افزود: نرخ جابه‌جایی زائران از اردبیل به پایانه مرزی تمرچین برای اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

شکری ادامه داد: نرخ جابه‌جایی زائران از ارومیه به پایانه مرزی مهران برای اتوبوس‌ های ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به نرخ مسیر ارومیه–تمرچین گفت: کرایه اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره ۳۵۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره ۲۷۵ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی همچنین اظهار کرد: نرخ جابه‌جایی زائران از زنجان به پایانه مرزی تمرچین برای اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و ۴۰ تا ۴۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان است.