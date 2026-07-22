آمادگی تمرچین برای میزبانی زائران اربعین؛ خدمات رایگان تا اربیل عراق

ارسلان شکری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زیرساخت های مرز تمرچین برای میزبانی زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی زیرساختها، ناوگان حملونقل و خدمات مورد نیاز زائران در پایانه مرزی تمرچین فراهم شده و این مسیر به دلیل آب وهوای مناسب، نزدیکی به عتبات عالیات و خدمات گسترده، یکی از بهترین مسیرهای تردد زائران شمالغرب کشور است.
وی با اشاره به آغاز پنجمین سال فعالیت پایانه مرزی تمرچین به عنوان یکی از شش مرز رسمی اربعین کشور اظهار کرد: ستاد اربعین استان به ریاست استاندار آذربایجان غربی تشکیل شده و کمیته حمل ونقل و سوخت با برگزاری جلسات متعدد، تمامی تمهیدات لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین اندیشیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: خدماترسانی ادارهکل تنها محدود به پایانه مرزی تمرچین نیست، بلکه برای زائران خارجی ورودی از مرز بازرگان و همچنین زائران استان که از مرز مهران تردد میکنند نیز برنامهریزی کاملی انجام شده است.
مسیر مرز تمرچین تا اربیل عزاق برای زائران اربعین رایگان شد
شکری با بیان اینکه مسیر پایانه مرزی تمرچین تا اربیل همچنان به صورت رایگان در اختیار زائران قرار دارد، تصریح کرد: زائران میتوانند با استفاده از حدود هزار دستگاه مینیبوس مستقر در پایانه مرزی تمرچین و اربیل بهصورت رایگان بین این دو نقطه تردد کنند و از اربیل نیز با نرخهای مصوب به شهرهای زیارتی عراق از جمله بغداد، کربلا و نجف اعزام شوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به تمهیدات مسیر بازگشت زائران گفت: محل استقرار ناوگان بازگشت از کربلا به سمت اربیل در عمود ۵۷ جاده کربلا–بغداد و در حسینیه جامع انصار تعیین شده و همکاران ادارهکل برای راهنمایی زائران در این محل مستقر شدهاند تا پس از انتقال به اربیل، زائران به پایانه مرزی تمرچین بازگردند.
۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران به حالت آماده باش درآمد
وی همچنین از آمادهباش نزدیک به ۵۰۰ دستگاه اتوبوس استان برای جابهجایی زائران خبر داد و افزود: نرخ جابهجایی زائران در مسیرهای مختلف بهصورت مصوب تعیین شده و تمامی ناوگان مورد استفاده از نظر ایمنی و سیستم سرمایشی مورد بازدید و کنترل قرار گرفتهاند.
شکری درباره زائران خارجی نیز اظهار کرد: برای زائران ورودی از مرز بازرگان، خدمات حملونقل، مواکب، کارت سوخت ویژه ناوگان ترانزیتی و امکانات رفاهی در طول مسیر پیشبینی شده و هیچگونه مشکلی در ارائه خدمات به این عزیزان وجود ندارد.
وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای پایانه مرزی تمرچین گفت: ۳۸ گیت خروجی و ورودی، مواکب، آبسردکنها، سرویسهای بهداشتی و سایر امکانات رفاهی در پایانه مرزی تمرچین آماده شده و تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین در آمادگی کامل قرار دارند.
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