خداحافظی رضا عنایتی از تیم نساجی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه نساجی مازندران پس از کناره‌گیری رضا عنایتی از هدایت این تیم، با انتشار پیامی از تلاش‌ها، تعهد و زحمات وی در طول دوران حضورش روی نیمکت سرخ‌پوشان قائمشهری تقدیر کرد.

رضا عنایتی که هدایت نساجی را در لیگ دسته اول بر عهده داشت، موفق شد این تیم را پس از یک فصل دوری از لیگ برتر، دوباره به سطح نخست فوتبال کشور بازگرداند و سهمیه صعود را برای نماینده مازندران به دست آورد.

باشگاه نساجی در پیام خود ضمن قدردانی از نقش این سرمربی در تحقق هدف صعود، برای عنایتی در ادامه فعالیت حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

با جدایی عنایتی، مدیران باشگاه نساجی اکنون در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای انتخاب سرمربی جدید هستند تا این تیم را برای حضور در فصل آینده لیگ برتر آماده کنند.