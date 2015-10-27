قصد تغییر در کادرفنی تیم فوتبال نساجی قائمشهر را نداریم

مهدی پرهامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم فوتبال دسته اولی نساجی تصریح کرد: بازیکن‌هایی که در زمین‌بازی کم‌کاری می‌کنند و عملکرد ضعیفی از خود نشان بدهند در نیم‌فصل از تیم نساجی کنار گذاشته می‌شوند و بازیکنان جدید جایگزین آنان خواهد شد.

مالک باشگاه نساجی با اشاره به علت اوضاع این فصل تیم نساجی گفت: تیم نساجی به دلیل اینکه صادق درودگر مدیرعامل سابق این باشگاه قبل از معرفی سرمربی، بازیکن جذب کرده که این امر را در هیچ جای فوتبال شاهد نیستیم و تیم دچار یک سری ضعف‌هایی بوده است.

پرهام ادامه داد: جایگاه نساجی مازندران در رده هفدهم جدول نیست و این شرایط برای ما و حتی هواداران خوب تیم نساجی نیز قابل‌قبول نخواهد بود و باید از این شرایط خارج شویم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با تغییراتی که در نیم‌فصل در باشگاه نساجی رخ می‌دهد این تیم به جایگاه اصلی خود برسد و در نیم‌فصل دوم به بالای جدول صعود کند.

به گزارش مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران یکی از نماینده‌های استان مازندران در لیگ دسته اول فوتبال کشور محسوب می‌شود که هواداران متعصب این تیم سال‌هاست سودای لیگ برتر رادارند.

نساجی چند سالی است که برای مازندرانی‌ها دلبری می‌کند و هرساله بافاصله یک یا دو امتیاز از صعود به لیگ برتر بازمی‌ماند، اما امسال، لیگ را با پائولو آلوس پرتغالی آغاز کرده‌اند به امید اینکه نساجی پس از سال‌ها لیگ برتری شود.

تیم نساجی شش هفته ابتدایی فصل را با پائولو آلوس سرمربی پرتقالی خود با یک پیروزی و سه تساوی و یک شکست و کسب شش امتیاز به پایان برد تا نارضایتی هواداران و جامعه فوتبال قایمشهر را به دنبال داشته باشد.

در هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور پائولو آلوس به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمت خود برکنار شد و پس‌ازآن صادق درودگر مدیرعامل این گروه هم از سمت خود استعفا داد.

یکی از ایراداتی که در طی این فصل توسط هواداران از مدیرعامل پیشین نساجی مازندران گفته می‌شد این بود که تیم نساجی قبل از انتخاب سرمربی خارجی‌اش توسط درودگر بسته‌شده بود تا طی پنج هفته ابتدائی فصل به‌خوبی مشخص شود پائولو آلوس شناخت چندانی از بازیکنانش ندارد و نساجی بدون برنامه بازی می‌کند.

کوروش موسوی سرمربی فصل گذشته فولاد نوین اهواز که توانسته بود با این تیم قهرمان لیگ دسته اول شود از سوی مدیران نساجی به‌عنوان سرمربی این گروه معرفی شد و سپس در پی استعفای محمدصادق درودگر از سمت مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران، محمدحسن حیدر زاده به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار مالک باشگاه انتخاب شد.

بااین‌همه تغییرات در باشگاه نساجی حال اوضاع خوبی در لیگ دسته اول ندارد و نساجی در پایان هفته دوازدهم لیگ برتر با ۱۰ امتیاز درراه ۱۷ جدول بیست تیمی جای گرفته است.