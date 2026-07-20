بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه آسیب دیده بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر دوشنبه در بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده فرودگاه بوشهر اظهار کرد: دیدن صحنه تخریب سالن مسافری این فرودگاه بسیار آزرده‌کننده است و بار دیگر نشان می‌دهد ادعای تفکیک مراکز نظامی و غیرنظامی به هیچ وجه درست نبوده و تنها یک آدرس اشتباه بوده است.

وی افزود: مردم بوشهر به‌خوبی می‌دانند این مجموعه یک زیرساخت غیرنظامی برای انجام پروازهای داخلی و برخی پروازهای خارجی بوده که نقش مهمی در ایجاد آرامش و تسهیل سفرهای مردم داشته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دشمن در این حملات تاب‌آوری مردم ایران را هدف قرار داده است، گفت: مردم در تمام این روزها پای کشور، ایران و یکپارچگی سرزمین خود ایستادند و اجازه ندادند هدف دشمن برای خدشه‌دار کردن وحدت ملی محقق شود.

صادق ادامه داد: با همدلی موجود و انگیزه‌ای که از استقامت و شکیبایی مردم گرفته‌ایم، مسیر بازسازی را با قدرت دنبال خواهیم کرد و بخش خصوصی نیز همانند دولت، قلبش برای ایران می‌تپد و در این مسیر همراه خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برای تأمین منابع مالی این پروژه از ظرفیت‌های مختلف استفاده خواهیم کرد و با همکاری همه بخش‌ها، بازسازی سالن مسافری فرودگاه بوشهر در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.