  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه آسیب دیده بوشهر

بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه آسیب دیده بوشهر

بوشهر- وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به بوشهر با همراهی مسئولان استانی از بخش‌های آسیب‌دیده فرودگاه بوشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر دوشنبه در بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده فرودگاه بوشهر اظهار کرد: دیدن صحنه تخریب سالن مسافری این فرودگاه بسیار آزرده‌کننده است و بار دیگر نشان می‌دهد ادعای تفکیک مراکز نظامی و غیرنظامی به هیچ وجه درست نبوده و تنها یک آدرس اشتباه بوده است.

وی افزود: مردم بوشهر به‌خوبی می‌دانند این مجموعه یک زیرساخت غیرنظامی برای انجام پروازهای داخلی و برخی پروازهای خارجی بوده که نقش مهمی در ایجاد آرامش و تسهیل سفرهای مردم داشته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دشمن در این حملات تاب‌آوری مردم ایران را هدف قرار داده است، گفت: مردم در تمام این روزها پای کشور، ایران و یکپارچگی سرزمین خود ایستادند و اجازه ندادند هدف دشمن برای خدشه‌دار کردن وحدت ملی محقق شود.

صادق ادامه داد: با همدلی موجود و انگیزه‌ای که از استقامت و شکیبایی مردم گرفته‌ایم، مسیر بازسازی را با قدرت دنبال خواهیم کرد و بخش خصوصی نیز همانند دولت، قلبش برای ایران می‌تپد و در این مسیر همراه خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برای تأمین منابع مالی این پروژه از ظرفیت‌های مختلف استفاده خواهیم کرد و با همکاری همه بخش‌ها، بازسازی سالن مسافری فرودگاه بوشهر در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6894071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها