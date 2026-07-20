به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم شامگاه امروز دوشنبه به صورت نمادین کلید و لوح ۲۳۵ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی به خانوادههای مشمول واگذار شد. این واحدها شامل ۳۵ واحد ویژه زنان سرپرست خانوار و ۲۰۰ واحد ویژه خانوارهای دارای عضو دارای معلولیت است که همزمان در ۲۰ شهرستان استان به بهرهبرداری رسید.
برای احداث این واحدهای مسکونی، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل کمکهای بلاعوض سازمان بهزیستی، تسهیلات قرضالحسنه بانکی، مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خیرین و آورده خانوارها تأمین شده است.
همچنین در این آیین، لوح و نماد ۸۰۳ طرح اشتغال خرد و خانگی نیز به صورت نمادین به مددجویان اهدا شد. این طرحها با هدف توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف، در ۲۹ شهر استان و با محوریت مشاغل خرد و خانگی، از جمله صنایعدستی، تولید ترشیجات و لبنیات، شیرینیپزی محلی، پرورش دام و طیور، پرورش قارچ، کافینت، فروشگاههای کوچک و سایر کسبوکارهای خانگی اجرا شدهاند.
برای اجرای این طرحهای اشتغال، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده و همچنین برای راهاندازی ۱۷ تعاونی همیار زنان نیز اعتبارات بلاعوض اختصاص یافته که زمینه اشتغال ۱۲۰ زن سرپرست خانوار را فراهم کرده است.
در این مراسم، مسئولان بر تداوم سیاستهای حمایتی، توسعه خدمات توانمندسازی، گسترش اشتغال پایدار و تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی تأکید کردند و بهرهبرداری از این پروژهها را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار تحت پوشش سازمان بهزیستی دانستند.
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