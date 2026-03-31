پرداخت کمک هزینه مسکن به ۲۲۹ خانوار بهزیستی خوزستان در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مهران کریمیان عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با تأکید بر تداوم حمایت از جامعه هدف این سازمان در شرایط حساس کنونی گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ، خدمات حمایتی بهزیستی برای مددجویان، افراد دارای معلولیت و اقشار آسیبپذیر بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: در همین راستا ۱۶۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای تأمین مسکن ۱۱۰ خانوار از مددجویان و افراد دارای معلولیت در سطح استان پرداخت شده است. این اعتبار با هدف کمک به ساخت، تکمیل و تأمین مسکن این خانوارها اختصاص یافته است.
کریمیان ادامه داد: همچنین ۶۶ میلیارد ریال کمک بلاعوض ودیعه مسکن به ۸۴ خانوار بهویژه خانوادههای زن سرپرست خانوار پرداخت شده تا بخشی از هزینههای اجاره مسکن آنان تأمین شود.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: علاوه بر این، ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن از طریق بانکها به ۲۵ خانوار دیگر ارائه شده است.
وی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ اظهار کرد: در این روزهای سخت که مردم استان با چالشهای ناشی از شرایط جنگی مواجه هستند، وظیفه خود میدانیم در خط مقدم حمایت از آسیبپذیرترین اقشار جامعه بایستیم.
کریمیان تأکید کرد: سازمان بهزیستی رسالتی جز خدمترسانی به نیازمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و کمک به سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی ندارد و این مأموریت را در هر شرایطی، حتی در بحبوحه بحران، با تمام توان دنبال میکند.
وی در پایان گفت: این حمایتها نمادی از همدلی، همبستگی و تلاش مجموعه بهزیستی برای حفظ آرامش، امنیت و کرامت انسانی جامعه هدف است و تا زمانی که نیاز وجود داشته باشد، خدمترسانی به مددجویان ادامه خواهد داشت.
