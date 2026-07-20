توده ۴۰۰ گرمی مشکوک به بدخیمی از تخمدان بیمار در سنندج خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه غیبی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: یک عمل جراحی تخصصی برای خارجسازی تودهای ۴۰۰ گرمی مشکوک به بدخیمی تخمدان، با موفقیت در بیمارستان بعثت سنندج انجام شد.
وی درباره جزئیات این عمل اظهار کرد: بیمار، خانمی ۴۹ ساله بود که با کیست دوطرفه تخمدان مراجعه کرده بود و با توجه به علائم بالینی، یافتههای تصویربرداری و بررسیهای تخصصی، احتمال بدخیمی در مورد وی مطرح شده بود.
وی افزود: در جریان این عمل جراحی، تودهای با وزن تقریبی ۴۰۰ گرم بهطور کامل خارج شد و خوشبختانه هیچگونه بافت باقیماندهای از توده در بدن بیمار مشاهده نشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: وضعیت عمومی بیمار پس از انجام عمل رضایتبخش است و روند مراقبتها و درمانهای تکمیلی وی در حال پیگیری است.
شاهغیبی با اشاره به نتایج بررسیهای آسیبشناسی گفت: نتایج نهایی پاتولوژی نشان داد که توده خارجشده فاقد هرگونه شواهد بدخیمی بوده است و این موضوع خبر امیدوارکنندهای برای بیمار و خانواده وی به شمار میرود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و پزشک این عمل جراحی تصریح کرد: در چنین مواردی، تشخیص بهموقع، ارزیابی دقیق وضعیت بیمار، برنامهریزی مناسب برای جراحی و خارجسازی کامل ضایعه میتواند نقش مهمی در دستیابی به نتیجه مطلوب درمانی داشته باشد.
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