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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۳

اجتماع پرشور مردمی در بیله سوار

اجتماع پرشور مردمی در بیله سوار

بیله سوار- اجتماع پرشور مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیله سوار تکرار شد.

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کد مطلب 6895346

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