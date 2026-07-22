https://mehrnews.com/x3cCSn ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۳ کد مطلب 6895346 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۳ اجتماع پرشور مردمی در بیله سوار بیله سوار- اجتماع پرشور مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیله سوار تکرار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6895346 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حماسه آفرینی مردم انقلابی بیله سوار اتصال ۶ روستای فاقد برق در استان اردبیل به شبکه سراسری کاهش دمای هوا در نیمه جنوبی اردبیل از روز دوشنبه بازگشت به اصول رهبر انقلاب تنها راه عبور از خطاهای محاسباتی است حماسه اقتدار مرزداران بیله سوار برچسبها اردبیل شهرستان بیله سوار رهبر معظم انقلاب اسلامی
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